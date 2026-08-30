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Rian Rosendaal

Çeviri:

FC Barcelona, Arsenal’dan golcüyü yok pahasına kadrosuna katıyor

Transfers
Barcelona
Arsenal

FC Barcelona, kanat oyuncusu Gabriel Jesus'un transferi için Arsenal ile anlaşmaya vardı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, pazar günü X'te kendisine özgü “here we go” ifadesiyle bunu duyurdu.

Romano'ya göre Arsenal, Brezilyalı forvetin satışı karşılığında 10 milyon euro alacak. Bu rakam bonuslarla daha da yükselebilir. Sağlık kontrolü pazartesi günü için planlandı.

Arsenal, Gabriel Jesus'a transferi tamamlamak üzere Barselona'ya gitmesi için izin verdi. Mundo Deportivo'ya göre İspanya şampiyonuyla iki sezonluk sözleşme imzalayacak, sözleşmede üçüncü yıl opsiyonu da bulunacak.

Teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, bir süredir Gabriel Jesus profilinde bir oyuncu arıyordu. Aranan hücum oyuncusu böylece Spotify Camp Nou'nun yolunu tuttu.

Barcelona bu yaz Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford ile yollarını ayırdı. Boşalan pozisyonlar Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve büyük ihtimalle Gabriel Jesus ile dolduruldu.

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Arsenal, daha önce Manchester City forması giyen Gabriel Jesus için 2022'de 50 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödedi. Geçen sezon Londra kulübüyle lig şampiyonluğu yaşadı.

Gabriel Jesus bir süredir Arsenal'den ayrılacağı yönünde haberlerle anılıyordu. Arsenal ise hücum hattı için Christos Tzolis'i kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncunun, son lig şampiyonu olan kulüple sözleşmesinde hâlâ bir yıl bulunuyor. 

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