Birçok medya kuruluşunun uyumlu bir şekilde bildirdiği üzere, kulüp, Fransız birinci lig takımı Stade Rennes’ten Mikayil Faye’yi kiralayacak. Tıbbi muayenenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu savunma oyuncusu hem merkezde hem de sol kanatta görev alabiliyor; bu sayede Nürnberg ve teknik direktör Miroslav Klose, tek hamlede iki kuşu bir taşla vurmuş olacak. Yaz aylarında ikinci lig ekibinden birden fazla savunma oyuncusu ayrılmıştı.

Faye henüz 22 yaşında olmasına rağmen, Senegalli oyuncunun oldukça hareketli bir kariyeri var. 2024 yılında FC Barcelona'dan Stade Rennes'e sadece 10,3 milyon avroya transfer olmuştu. Yeteneğinin ne kadar büyük olduğu, Katalan kulübünün bu transferin gerçekleştirilmesi sırasında 25 milyon avroluk bir geri alım opsiyonu elde ettiği yönündeki haberlerden de anlaşılıyor. Buna ek olarak, yeniden satış gelirlerinden yüzde 30’luk bir pay da elde etmişler.

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1. FC Nürnberg’in yeni transferi: Faye şu ana kadar ikna edici bir performans sergileyemedi

Ancak Faye şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı; bu nedenle, daha yakından bakıldığında 2. Bundesliga'ya geçişi büyük bir sürpriz sayılmaz. Rennes'te neredeyse hiç sahaya çıkamadığı hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından, geçtiğimiz sezon bir yıllığına Serie A'daki Cremonese'ye kiralandı. Ancak orada sadece sekiz maça çıkabildi. Barça, Senegal milli takımında bir kez forma giymiş olan bu oyuncuyu 2023 yılında Hırvatistan'ın NK Kustosija kulübünden 1,5 milyon avroya transfer etmiş ve ilk etapta ünlü gençlik akademisi (La Masia) kadrosuna dahil etmişti.

Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg, 0,6 milyon avro), Xaver Kiefersauer (1860 Münih II, 75.000 avro), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos Pire, bedelsiz), Sigurd Haugen (1860 Münih, bedelsiz), Fynn Otto (SC Verl, bedelsiz), Giannis Masouras (Omonia Lefkoşa, bedelsiz) ve Can Moustfa (Energie Cottbus, transfer ücreti bilinmiyor) ile FCN, önümüzdeki sezon için kadrosunu çok sayıda oyuncuyla güçlendirdi.