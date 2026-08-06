Her futbol tutkunu, Spotify Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıl almaz bir slalom koşusuna imza atmasına tanıklık etmeyi, Raphinha'nın rakip savunmaları delip geçmesini görmeyi ya da Pedri'nin iğne deliğinden geçen imkansız bir pas atışını izlemeyi hayal eder.
FC Barcelona, Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu sezonunu sürdürürken Katalonya'da Barcelona'yı canlı izlemek için bilet bulmak, Avrupa sporunun en çok arzulanan deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor.
GOAL, Barcelona biletlerini nerede bulabileceğinizi ve ne kadara mal olacaklarını anlatıyor.
Barcelona'nın yaklaşan 2026/27 fikstürü
|Tarih ve başlama saati
|Karşılaşma
|Turnuva
|Bilet
|16 Ağustos Paz, 20.00
|FC Barcelona - Athletic Club
|La Liga
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 19.00
|Elche CF - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|30 Ağustos Paz, 19.00
|FC Barcelona - Rayo Vallecano
|La Liga
|Biletler
|6 Eylül Paz, 20.00
|Valencia CF - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|16 Eylül Çar, 20.00
|FC Barcelona - Real Racing Club
|La Liga
|Biletler
|20 Eylül Paz, 20.00
|Sevilla FC - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|27 Eylül Paz, 19.00
|FC Barcelona - Real Sociedad
|La Liga
|Biletler
|4 Ekim Paz, 19.00
|RC Celta Vigo - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|18 Ekim Paz, 19.00
|FC Barcelona - RCD Mallorca
|La Liga
|Biletler
|25 Ekim Paz, 19.00
|FC Barcelona - Real Madrid
|La Liga
|Biletler
|1 Kasım Paz, 19.00
|CA Osasuna - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|8 Kasım Paz, 20.00
|Atlético Madrid - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|22 Kasım Paz, 19.00
|FC Barcelona - Villarreal CF
|La Liga
|Biletler
|29 Kasım Paz, 19.00
|Real Betis - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|6 Aralık Paz, 19.00
|FC Barcelona - Girona FC
|La Liga
|Biletler
|13 Aralık Paz, 19.00
|Deportivo Alavés - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|20 Aralık Paz, 19.00
|FC Barcelona - UD Las Palmas
|La Liga
|Biletler
|3 Ocak Paz, 19.00
|RCD Espanyol - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|10 Ocak Paz, 19.00
|FC Barcelona - Getafe CF
|La Liga
|Biletler
|17 Ocak Paz, 19.00
|Athletic Club - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|24 Ocak Paz, 19.00
|FC Barcelona - Elche CF
|La Liga
|Biletler
|31 Ocak Paz, 19.00
|Rayo Vallecano - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|7 Şubat Paz, 20.00
|FC Barcelona - Atlético Madrid
|La Liga
|Biletler
|14 Şubat Paz, 19.00
|Real Sociedad - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|21 Şubat Paz, 19.00
|FC Barcelona - Sevilla FC
|La Liga
|Biletler
|28 Şubat Paz, 19.00
|Villarreal CF - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|7 Mart Paz, 19.00
|FC Barcelona - RC Celta Vigo
|La Liga
|Biletler
|14 Mart Paz, 19.00
|RCD Mallorca - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|21 Mart Paz, 19.00
|FC Barcelona - CA Osasuna
|La Liga
|Biletler
|4 Nisan Paz, 20.00
|Girona FC - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|11 Nisan Paz, 20.00
|FC Barcelona - Real Betis
|La Liga
|Biletler
|18 Nisan Paz, 20.00
|FC Barcelona - RCD Espanyol
|La Liga
|Biletler
|21 Nisan Çar, 20.00
|UD Las Palmas - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|2 Mayıs Paz, 20.00
|FC Barcelona - Deportivo Alavés
|La Liga
|Biletler
|9 Mayıs Paz, 20.00
|Real Madrid - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|16 Mayıs Paz, 20.00
|FC Barcelona - Valencia CF
|La Liga
|Biletler
|23 Mayıs Paz, 20.00
|Real Racing Club - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
|30 Mayıs Paz, 20.00
|Getafe CF - FC Barcelona
|La Liga
|Biletler
Barcelona bileti nasıl alınır?
FC Barcelona'nın bilet satışlarını takip etmek için kulübün kademeli kontenjan modelini anlamak gerekir:
- Socios'a (Kulüp Üyeleri) öncelik: Resmi kulüp üyeleri, tek maçlık biletleri genel satışa açılmadan önce satın alma önceliğine sahiptir.
- Culés Premium üyeleri: Resmi taraftar üyeliği sahipleri, genellikle maçın başlamasından 5 ila 7 gün önce ikinci bir öncelik penceresi elde eder. Özellikle ikamet etmeyen ve biletleri kulübün belirlediği resmi fiyatlardan almak isteyen taraftarlar için bu programa kaydolmak şiddetle tavsiye edilir.
- Genel satışlar: Kalan genel giriş biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmi bilet portalı üzerinden çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Kombine sahipleri, Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık ortaya çıkar.
- İkincil pazar yerleri: El Clásico, Avrupa eleme turları veya Espanyol'a karşı oynanan derbiler gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda resmi satışlar dakikalar içinde tükenir. StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, yurt dışından gelecek ve yerini çok önceden kesinleştirmek isteyen taraftarlar için garantili mobil bilet transferi sunar.
Barcelona biletleri ne kadar?
Camp Nou'da Barcelona biletini maç maç satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 50 €-120 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve statta nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.
Müsaitlik durumu ve fiyatlara ilişkin ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerindeki biletler.
La Liga'daki çoğu takım gibi Barcelona da yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.
Bu unsurlara ek olarak, stat içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve premium görüşe sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılıyor. Elbette El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan maçlar da en üst fiyat kategorisine giriyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.
Camp Nou'nun tarihi
Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için fazla küçük kalmaya başlayan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.
İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou; U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.
Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da stadyumu bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu yapacak.