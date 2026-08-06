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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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FC Barcelona 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga ve daha fazlası

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Tickets
Barcelona
La Liga

Bu sezon Barcelona'yı canlı izleme fırsatını kaçırmayın; bilet alabileceğiniz tüm yerler burada.

Her futbol tutkunu, Spotify Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıl almaz bir slalom koşusuna imza atmasına tanıklık etmeyi, Raphinha'nın rakip savunmaları delip geçmesini görmeyi ya da Pedri'nin iğne deliğinden geçen imkansız bir pas atışını izlemeyi hayal eder.

FC Barcelona, Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu sezonunu sürdürürken Katalonya'da Barcelona'yı canlı izlemek için bilet bulmak, Avrupa sporunun en çok arzulanan deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor.

GOAL, Barcelona biletlerini nerede bulabileceğinizi ve ne kadara mal olacaklarını anlatıyor.

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Barcelona'nın yaklaşan 2026/27 fikstürü

Tarih ve başlama saatiKarşılaşmaTurnuvaBilet
16 Ağustos Paz, 20.00FC Barcelona - Athletic ClubLa LigaBiletler
23 Ağustos Paz, 19.00Elche CF - FC BarcelonaLa LigaBiletler
30 Ağustos Paz, 19.00FC Barcelona - Rayo VallecanoLa LigaBiletler
6 Eylül Paz, 20.00Valencia CF - FC BarcelonaLa LigaBiletler
16 Eylül Çar, 20.00FC Barcelona - Real Racing ClubLa LigaBiletler
20 Eylül Paz, 20.00Sevilla FC - FC BarcelonaLa LigaBiletler
27 Eylül Paz, 19.00FC Barcelona - Real SociedadLa LigaBiletler
4 Ekim Paz, 19.00RC Celta Vigo - FC BarcelonaLa LigaBiletler
18 Ekim Paz, 19.00FC Barcelona - RCD MallorcaLa LigaBiletler
25 Ekim Paz, 19.00FC Barcelona - Real MadridLa LigaBiletler
1 Kasım Paz, 19.00CA Osasuna - FC BarcelonaLa LigaBiletler
8 Kasım Paz, 20.00Atlético Madrid - FC BarcelonaLa LigaBiletler
22 Kasım Paz, 19.00FC Barcelona - Villarreal CFLa LigaBiletler
29 Kasım Paz, 19.00Real Betis - FC BarcelonaLa LigaBiletler
6 Aralık Paz, 19.00FC Barcelona - Girona FCLa LigaBiletler
13 Aralık Paz, 19.00Deportivo Alavés - FC BarcelonaLa LigaBiletler
20 Aralık Paz, 19.00FC Barcelona - UD Las PalmasLa LigaBiletler
3 Ocak Paz, 19.00RCD Espanyol - FC BarcelonaLa LigaBiletler
10 Ocak Paz, 19.00FC Barcelona - Getafe CFLa LigaBiletler
17 Ocak Paz, 19.00Athletic Club - FC BarcelonaLa LigaBiletler
24 Ocak Paz, 19.00FC Barcelona - Elche CFLa LigaBiletler
31 Ocak Paz, 19.00Rayo Vallecano - FC BarcelonaLa LigaBiletler
7 Şubat Paz, 20.00FC Barcelona - Atlético MadridLa LigaBiletler
14 Şubat Paz, 19.00Real Sociedad - FC BarcelonaLa LigaBiletler
21 Şubat Paz, 19.00FC Barcelona - Sevilla FCLa LigaBiletler
28 Şubat Paz, 19.00Villarreal CF - FC BarcelonaLa LigaBiletler
7 Mart Paz, 19.00FC Barcelona - RC Celta VigoLa LigaBiletler
14 Mart Paz, 19.00RCD Mallorca - FC BarcelonaLa LigaBiletler
21 Mart Paz, 19.00FC Barcelona - CA OsasunaLa LigaBiletler
4 Nisan Paz, 20.00Girona FC - FC BarcelonaLa LigaBiletler
11 Nisan Paz, 20.00FC Barcelona - Real BetisLa LigaBiletler
18 Nisan Paz, 20.00FC Barcelona - RCD EspanyolLa LigaBiletler
21 Nisan Çar, 20.00UD Las Palmas - FC BarcelonaLa LigaBiletler
2 Mayıs Paz, 20.00FC Barcelona - Deportivo AlavésLa LigaBiletler
9 Mayıs Paz, 20.00Real Madrid - FC BarcelonaLa LigaBiletler
16 Mayıs Paz, 20.00FC Barcelona - Valencia CFLa LigaBiletler
23 Mayıs Paz, 20.00Real Racing Club - FC BarcelonaLa LigaBiletler
30 Mayıs Paz, 20.00Getafe CF - FC BarcelonaLa LigaBiletler

Barcelona bileti nasıl alınır?

FC Barcelona'nın bilet satışlarını takip etmek için kulübün kademeli kontenjan modelini anlamak gerekir:

Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
  • Socios'a (Kulüp Üyeleri) öncelik: Resmi kulüp üyeleri, tek maçlık biletleri genel satışa açılmadan önce satın alma önceliğine sahiptir.
  • Culés Premium üyeleri: Resmi taraftar üyeliği sahipleri, genellikle maçın başlamasından 5 ila 7 gün önce ikinci bir öncelik penceresi elde eder. Özellikle ikamet etmeyen ve biletleri kulübün belirlediği resmi fiyatlardan almak isteyen taraftarlar için bu programa kaydolmak şiddetle tavsiye edilir.
  • Genel satışlar: Kalan genel giriş biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmi bilet portalı üzerinden çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Kombine sahipleri, Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık ortaya çıkar.
  • İkincil pazar yerleri: El Clásico, Avrupa eleme turları veya Espanyol'a karşı oynanan derbiler gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda resmi satışlar dakikalar içinde tükenir. StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, yurt dışından gelecek ve yerini çok önceden kesinleştirmek isteyen taraftarlar için garantili mobil bilet transferi sunar.

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Barcelona biletleri ne kadar?

Camp Nou'da Barcelona biletini maç maç satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 50 €-120 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve statta nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.

Müsaitlik durumu ve fiyatlara ilişkin ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerindeki biletler.

La Liga'daki çoğu takım gibi Barcelona da yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.

Bu unsurlara ek olarak, stat içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve premium görüşe sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılıyor. Elbette El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan maçlar da en üst fiyat kategorisine giriyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.

Camp Nou'nun tarihi

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için fazla küçük kalmaya başlayan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou; U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da stadyumu bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu yapacak.

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