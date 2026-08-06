Her futbol tutkunu, Spotify Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıl almaz bir slalom koşusuna imza atmasına tanıklık etmeyi, Raphinha'nın rakip savunmaları delip geçmesini görmeyi ya da Pedri'nin iğne deliğinden geçen imkansız bir pas atışını izlemeyi hayal eder.

FC Barcelona, Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu sezonunu sürdürürken Katalonya'da Barcelona'yı canlı izlemek için bilet bulmak, Avrupa sporunun en çok arzulanan deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor.

GOAL, Barcelona biletlerini nerede bulabileceğinizi ve ne kadara mal olacaklarını anlatıyor.

Barcelona'nın yaklaşan 2026/27 fikstürü

Tarih ve başlama saati Karşılaşma Turnuva Bilet 16 Ağustos Paz, 20.00 FC Barcelona - Athletic Club La Liga Biletler 23 Ağustos Paz, 19.00 Elche CF - FC Barcelona La Liga Biletler 30 Ağustos Paz, 19.00 FC Barcelona - Rayo Vallecano La Liga Biletler 6 Eylül Paz, 20.00 Valencia CF - FC Barcelona La Liga Biletler 16 Eylül Çar, 20.00 FC Barcelona - Real Racing Club La Liga Biletler 20 Eylül Paz, 20.00 Sevilla FC - FC Barcelona La Liga Biletler 27 Eylül Paz, 19.00 FC Barcelona - Real Sociedad La Liga Biletler 4 Ekim Paz, 19.00 RC Celta Vigo - FC Barcelona La Liga Biletler 18 Ekim Paz, 19.00 FC Barcelona - RCD Mallorca La Liga Biletler 25 Ekim Paz, 19.00 FC Barcelona - Real Madrid La Liga Biletler 1 Kasım Paz, 19.00 CA Osasuna - FC Barcelona La Liga Biletler 8 Kasım Paz, 20.00 Atlético Madrid - FC Barcelona La Liga Biletler 22 Kasım Paz, 19.00 FC Barcelona - Villarreal CF La Liga Biletler 29 Kasım Paz, 19.00 Real Betis - FC Barcelona La Liga Biletler 6 Aralık Paz, 19.00 FC Barcelona - Girona FC La Liga Biletler 13 Aralık Paz, 19.00 Deportivo Alavés - FC Barcelona La Liga Biletler 20 Aralık Paz, 19.00 FC Barcelona - UD Las Palmas La Liga Biletler 3 Ocak Paz, 19.00 RCD Espanyol - FC Barcelona La Liga Biletler 10 Ocak Paz, 19.00 FC Barcelona - Getafe CF La Liga Biletler 17 Ocak Paz, 19.00 Athletic Club - FC Barcelona La Liga Biletler 24 Ocak Paz, 19.00 FC Barcelona - Elche CF La Liga Biletler 31 Ocak Paz, 19.00 Rayo Vallecano - FC Barcelona La Liga Biletler 7 Şubat Paz, 20.00 FC Barcelona - Atlético Madrid La Liga Biletler 14 Şubat Paz, 19.00 Real Sociedad - FC Barcelona La Liga Biletler 21 Şubat Paz, 19.00 FC Barcelona - Sevilla FC La Liga Biletler 28 Şubat Paz, 19.00 Villarreal CF - FC Barcelona La Liga Biletler 7 Mart Paz, 19.00 FC Barcelona - RC Celta Vigo La Liga Biletler 14 Mart Paz, 19.00 RCD Mallorca - FC Barcelona La Liga Biletler 21 Mart Paz, 19.00 FC Barcelona - CA Osasuna La Liga Biletler 4 Nisan Paz, 20.00 Girona FC - FC Barcelona La Liga Biletler 11 Nisan Paz, 20.00 FC Barcelona - Real Betis La Liga Biletler 18 Nisan Paz, 20.00 FC Barcelona - RCD Espanyol La Liga Biletler 21 Nisan Çar, 20.00 UD Las Palmas - FC Barcelona La Liga Biletler 2 Mayıs Paz, 20.00 FC Barcelona - Deportivo Alavés La Liga Biletler 9 Mayıs Paz, 20.00 Real Madrid - FC Barcelona La Liga Biletler 16 Mayıs Paz, 20.00 FC Barcelona - Valencia CF La Liga Biletler 23 Mayıs Paz, 20.00 Real Racing Club - FC Barcelona La Liga Biletler 30 Mayıs Paz, 20.00 Getafe CF - FC Barcelona La Liga Biletler

Barcelona bileti nasıl alınır?

FC Barcelona'nın bilet satışlarını takip etmek için kulübün kademeli kontenjan modelini anlamak gerekir:

Socios'a (Kulüp Üyeleri) öncelik: Resmi kulüp üyeleri, tek maçlık biletleri genel satışa açılmadan önce satın alma önceliğine sahiptir.

Resmi kulüp üyeleri, tek maçlık biletleri genel satışa açılmadan önce satın alma önceliğine sahiptir. Culés Premium üyeleri: Resmi taraftar üyeliği sahipleri, genellikle maçın başlamasından 5 ila 7 gün önce ikinci bir öncelik penceresi elde eder. Özellikle ikamet etmeyen ve biletleri kulübün belirlediği resmi fiyatlardan almak isteyen taraftarlar için bu programa kaydolmak şiddetle tavsiye edilir.

Resmi taraftar üyeliği sahipleri, genellikle maçın başlamasından 5 ila 7 gün önce ikinci bir öncelik penceresi elde eder. Özellikle ikamet etmeyen ve biletleri kulübün belirlediği resmi fiyatlardan almak isteyen taraftarlar için bu programa kaydolmak şiddetle tavsiye edilir. Genel satışlar: Kalan genel giriş biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmi bilet portalı üzerinden çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Kombine sahipleri, Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık ortaya çıkar.

Kalan genel giriş biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmi bilet portalı üzerinden çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Kombine sahipleri, Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık ortaya çıkar. İkincil pazar yerleri: El Clásico, Avrupa eleme turları veya Espanyol'a karşı oynanan derbiler gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda resmi satışlar dakikalar içinde tükenir. StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, yurt dışından gelecek ve yerini çok önceden kesinleştirmek isteyen taraftarlar için garantili mobil bilet transferi sunar.

Barcelona biletleri ne kadar?

Camp Nou'da Barcelona biletini maç maç satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 50 €-120 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve statta nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.

Müsaitlik durumu ve fiyatlara ilişkin ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerindeki biletler.

La Liga'daki çoğu takım gibi Barcelona da yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.

Bu unsurlara ek olarak, stat içindeki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve premium görüşe sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılıyor. Elbette El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan maçlar da en üst fiyat kategorisine giriyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.

Camp Nou'nun tarihi

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için fazla küçük kalmaya başlayan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou; U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da stadyumu bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu yapacak.