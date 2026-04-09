FC Arsenal, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Gunners'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Arsenal, İngiliz ve Avrupa futbolunun en önemli takımlarından biridir. Gunners, her hafta hem spor hem de medya açısından gündemin merkezinde yer alır. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz rehberliğe ihtiyacı vardır. Zira turnuvaya göre yayın hakları farklı yayıncılara aittir. Arsenal için hangi kanalların önemli olduğunu ve hiçbir maçı kaçırmamanız için nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada ayrıntılı olarak açıkladık.

FC Arsenal'i Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Getty Images

FC Arsenal'i Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'daki Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da, çünkü bu ücretli TV sağlayıcısı tüm maçları canlı olarak yayınlıyor – tek tek veya konferans olarak. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz olarak yayınlanıyor. Canlı yayın izlemeyi tercih edenler, Sky Go veya WOW yayın hizmeti üzerinden tüm maçlara erişebilir.

2025/26 sezonuyla Sky, İngiltere'deki yayın portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı olarak yayınlanıyor. Böylelikle Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da eksiksiz bir şekilde kapsanıyor.

Geleneksel FA Cup ve FA Community Shield, DAZN tarafından özel olarak yayınlanıyor. Bu yayın hizmeti, tüm önemli maçları canlı olarak gösteriyor – elbette Arsenal'in tüm maçları da dahil.

Getty Images

Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç sağlayıcı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bir kısmı DAZN'de canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video, her Salı günü seçilmiş bir üst düzey maçı yayınlıyor; buna İngiliz takımlarının katıldığı bazı maçlar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik olacak: Paramount+ yayın hizmeti, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılıyor ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylar burada.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa, bu maç – her zamanki gibi – ücretsiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya'da ZDF, final maçının yayınlandığı sabit adres.

FC Arsenal, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta:

FC Arsenal, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Kulübün özgeçmişi