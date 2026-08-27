Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun köklü ekiplerinden biri. Gunners, hafta hafta hem sportif hem de medya açısından odağın merkezinde yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yön bulması gerekiyor. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Arsenal için hangi kanalların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nereden kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Gunners'ın maçlarını canlı yayında TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da. Ücretli yayıncı, tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. Arsenal'in karşılaşmaları da burada eksiksiz şekilde kapsanıyor. İzlemeyi dijitalden tercih edenler ise Sky Go veya WOW yayın platformu üzerinden tüm maçlara erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da eksiksiz şekilde kapsanıyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN ekranlarında yayınlanıyor. Dijital yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna doğal olarak Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birden fazla yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı günü seçilen bir dev maçı ekrana getiriyor; bunların arasında İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren ise köklü bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ platformu Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılıyor ve maçların büyük bölümünü yayınlayacak. Yeni yayın hakkı dağılımına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi hâlinde, final maçı her zamanki gibi şifresiz kanalda da yayınlanacak. Almanya'da finalin değişmez adresi ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçili dev maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Kulübün kısa profili