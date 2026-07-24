Arsenal, İngiliz ve Avrupa futbolunun üst düzey ekipleri arasında yer alan köklü kulüplerden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medyatik açıdan ilgi odağı oluyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yön bulmaya ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine hızlı bakış: Gunners maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında internette kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında internette izleyin

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da. Zira ödemeli yayın platformu tüm maçları canlı yayımlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınında. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayınları internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go ya da WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu yayın portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayımlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsam altına alınmış oldu.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayımlanıyor. Streaming platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna Arsenal'in tüm karşılaşmaları da doğal olarak dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayımlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı seçili bir dev maçı gösteriyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Streaming platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil olacak ve maçların çoğunluğunu yayımlayacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada yer alıyor.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi halinde bu karşılaşma, alışıldığı üzere, şifresiz kanalda da yayımlanacak. Almanya'da final için değişmeyen adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine hızlı bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki çok sayıda maçı ve Premier League'deki seçili dev karşılaşmaları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine hızlı bakış: Kulüp künyesi