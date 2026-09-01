Arsenal, İngiltere ve Avrupa'nın üst düzey futbolunda istikrarlı şekilde yer alan kulüplerden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından odağın merkezinde bulunuyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Gunners'ın maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield'da TV ve canlı yayında izlemek

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Pay-TV yayıncısı tüm maçları canlı yayınlıyor; ya tek maç olarak ya da konferans yayını şeklinde. Arsenal maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. İzlemeyi dijitalden tercih edenler ise Sky Go veya streaming servisi WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'ın Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsam altına alınmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Streaming servisi, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'ın tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir dev maçı ekranlara getiriyor; bunların arasında İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Streaming servisi Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi halinde bu maç, alışıldığı üzere, şifresiz TV'de de yayınlanacak. Almanya'da final için değişmeyen adres ZDF oluyor.

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Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçilmiş büyük maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Kulübün kısa profili