Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun istikrarlı güçlerinden biri. Gunners, hafta hafta hem sportif hem de medyatik açıdan odağın merkezinde yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı sağlayıcılarda bulunuyor. Arsenal için hangi kanalların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, tüm yayın bilgilerine kısa bakış: Gunners'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield'da TV ve canlı yayında izlemek

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da bulunuyor, çünkü ücretli yayın platformu tüm maçları canlı yayınlıyor; ya tek maç olarak ya da konferans yayını formatında. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayını internet üzerinden izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya WOW yayın hizmeti üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere yayın portföyünü belirgin şekilde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsanmış oluyor.

Tarihi FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç sağlayıcı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir zirve maçı gösteriyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların çoğunluğunu ekrana getiriyor. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu karşılaşma da her zamanki gibi şifresiz yayında olacak. Almanya'da final maçının sabit adresi ZDF olacak.

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Arsenal, tüm yayın bilgilerine kısa bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçilmiş zirve maçlarını canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulacaksınız.

Arsenal, tüm yayın bilgilerine kısa bakış: Kulübün kısa profili