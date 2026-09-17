Arsenal, İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesindeki istikrarlı kulüplerden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından ilgi odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yol gösterici bilgiye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Gunners'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Çünkü ödemeli TV yayıncısı tüm maçları canlı yayımlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını şeklinde. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya yayın platformu WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen yayın kapsamına alınmış oldu.

Tarihi FA Cup ile FA Community Shield ise özel olarak DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı günü seçilmiş bir dev maçı gösteriyor; bunların arasında İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da bulunuyor.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişim yaşanacak: Yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların büyük bölümünü yayımlıyor. Yeni hak dağılımına dair tüm ayrıntılar burada yer alıyor.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa bu karşılaşma, her zamanki gibi, şifresiz TV'de de yayınlanacak. Almanya'da final için sabit adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki çok sayıda maçı ve Premier League'deki seçili dev maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Kulübün kısa profili