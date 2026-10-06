Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun istikrarlı güçlerinden biri. Gunners, sportif açıdan da medyada da her hafta odak noktasında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı yayıncılarda bulunuyor. Arsenal için hangi kanalların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada derli toplu şekilde anlattık.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Gunners maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izlemek

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Çünkü ücretli yayıncı tüm maçları canlı yayınlıyor; ya tek maç olarak ya da konferans yayını formatında. Arsenal maçları da burada eksiksiz şekilde kapsanıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya streaming servisi WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki muhtemel maçları da tamamen kapsanmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Streaming servisi, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'in bütün maçları da dahil.

Gelecek maçlar ARS Premier Lig 07:30 LEE

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birden fazla yayıncı arasında paylaşılmış durumda. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video, her salı seçilmiş bir dev maçı gösteriyor; buna İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişim yaşanacak: Streaming servisi Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların çoğunluğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylar burada.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi halinde bu maç, her zamanki gibi, şifresiz TV'de de yayınlanacak. Almanya'da final için sabit adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçili büyük maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün kısa profili