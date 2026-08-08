Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun kalıcı güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından gündemin odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yön bulmaya ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı sağlayıcılarda bulunuyor. Arsenal için hangi kanalların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Gunners maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da bulunuyor, çünkü ücretli yayıncı tüm maçları canlı yayınlıyor; ya tekil maç olarak ya da konferans yayını formatında. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler, Sky Go veya WOW yayın platformu üzerinden tüm karşılaşmalara erişebilir.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsanmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna Arsenal'in tüm karşılaşmaları da doğal olarak dahil.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç sağlayıcı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir büyük maçı gösteriyor; buna İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Paramount+ yayın platformu Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılıyor ve maçların çoğunluğunu yayınlıyor olacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylar burada.

Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse, bu maç da her zamanki gibi şifresiz kanalda yayınlanacak. Almanya'da final için değişmez adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'ndeki çok sayıda maçı ve Premier League'deki seçili büyük maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Kulübün kısa profili