Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun köklü güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medyatik açıdan gündemin odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

FC Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Gunners'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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FC Arsenal'ı Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Çünkü ücretli yayıncı, tüm maçları ya tekil yayın ya da konferans yayını olarak canlı veriyor. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde kapsanıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebilir.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki muhtemel maçları da tamamen kapsanmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna Arsenal'in tüm karşılaşmaları da elbette dahil.

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Champions League'de yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı seçilmiş bir dev maçı gösteriyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Yayın platformu Paramount+, Champions League yayınlarına yeni dahil olacak ve maçların çoğunu ekranlara getirecek. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal'in Champions League finaline yükselmesi halinde bu maç, her zamanki gibi, şifresiz yayında da ekrana gelecek. Almanya'da final için sabit adres ZDF olacak.

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FC Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

Champions League'de çok sayıda maçı ve Premier League'de seçilmiş dev maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

FC Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübe dair kısa bilgiler