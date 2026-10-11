Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun değişmez güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından ilgi odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yön bulmaya ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nereden kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Gunners'ın maçlarını canlı yayında TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izlemek

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da. Çünkü ücretli yayın platformu tüm maçları canlı olarak, ya tek maç yayını ya da konferans formatında ekranlara getiriyor. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya streaming hizmeti WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası karşılaşmaları da tamamen kapsanmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Streaming servisi, ilgili tüm maçları canlı gösteriyor; buna elbette Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dahil.

Gelecek maçlar ARS Şampiyonlar Ligi 15:00 LIL

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ayrıca Amazon Prime Video her salı günü seçilmiş bir büyük maçı gösteriyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişim yaşanacak: Streaming servisi Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılıyor ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkması halinde, final maçı her zamanki gibi şifresiz yayında da ekranlara gelecek. Almanya'da final için değişmeyen adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçı ve Premier League'de seçilmiş büyük maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün künyesi