Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun köklü güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından ilgi odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nereden kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Gunners'ın maçlarını canlı yayında TV ve livestream'de kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve livestream üzerinden izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Zira ücretli yayın platformu tüm maçları canlı olarak yayınlıyor; ya tek maç ya da konferans formatında. Arsenal'ın maçları da burada eksiksiz şekilde yer alıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler, Sky Go veya streaming platformu WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebilir.

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2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiltere yayın portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'ın Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsanıyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Streaming platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna doğal olarak Arsenal'ın tüm karşılaşmaları da dahil.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video, her salı seçilmiş bir büyük maçı gösteriyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren ise köklü bir değişim yaşanacak: Streaming platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların çoğunluğunu yayınlıyor. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse bu maç da her zamanki gibi şifresiz yayında ekranlara gelecek. Almanya'da finalin değişmeyen adresi ZDF.

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Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçili büyük maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün kısa profili