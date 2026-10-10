Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun istikrarlı güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından ilgi odağında yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı sağlayıcılarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Gunners'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Arsenal'ı Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV'de ve canlı yayında izlemek

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da. Çünkü ücretli yayın platformu tüm maçları canlı yayınlıyor; ya tek maç olarak ya da konferans yayını şeklinde. Arsenal'ın maçları da burada eksiksiz şekilde kapsanıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya yayın platformu WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebilir.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere yayın portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'ın Lig Kupası'ndaki olası maçları da eksiksiz şekilde kapsanıyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Yayın platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna doğal olarak Arsenal'ın tüm karşılaşmaları da dahil.

Gelecek maçlar ARS Premier Lig 07:30 LEE

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı günü seçilmiş bir zirve maçı yayınlıyor; buna İngiliz takımlarının yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişiklik yaşanacak: Yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni dahil oluyor ve maçların çoğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylar burada yer alıyor.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse bu maç, her zamanki gibi, şifresiz TV'de de yayınlanacak. Almanya'da final için sabit adres ZDF olacak.

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Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: SPOX canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçili üst düzey maçları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Arsenal, yayın bilgilerine genel bakış: Kulüp künyesi