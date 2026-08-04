Arsenal, İngiliz ve Avrupa üst düzey futbolunun istikrarlı güçlerinden biri. Gunners, her hafta hem sportif hem de medya açısından odağın merkezinde yer alıyor. Ancak tüm resmi maçları takip etmek isteyenlerin biraz yön bulmaya ihtiyacı var. Çünkü yayın hakları, organizasyona göre farklı platformlarda bulunuyor. Arsenal için hangi yayıncıların önemli olduğunu ve hiçbir maçı nerede kaçırmayacağınızı burada net şekilde derledik.

Arsenal FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Gunners'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Getty Images

Arsenal FC'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield'da TV ve canlı yayında izleyin

Almanya'da Premier League yayın hakları hâlâ Sky'da. Çünkü ücretli yayın platformu tüm maçları ya tekli maç yayını ya da konferans formatında canlı olarak ekranlara getiriyor. Arsenal'in maçları da burada eksiksiz şekilde yayınlanıyor. Yayını internetten izlemeyi tercih edenler ise Sky Go veya streaming hizmeti WOW üzerinden tüm karşılaşmalara erişebiliyor.

Hemen kaydolun Premier League, DFB-Pokal ve daha fazlası ayda 24,99 eurodan başlayan fiyatlarla

2025/26 sezonuyla birlikte Sky, İngiliz futbolu portföyünü önemli ölçüde genişletti: Premier League'in yanı sıra Carabao Cup maçları da canlı yayınlanıyor. Böylece Arsenal'in Lig Kupası'ndaki olası maçları da tamamen kapsanmış oluyor.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Streaming platformu tüm ilgili maçları canlı gösteriyor; buna doğal olarak Arsenal'in tüm karşılaşmaları da dahil.

Size uygun DAZN aboneliğini bulun FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı

Getty Images

Şampiyonlar Ligi'nde yayın hakları birkaç yayıncı arasında paylaşılıyor. Arsenal maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Buna ek olarak Amazon Prime Video her salı günü seçilmiş bir dev maçı gösteriyor; buna İngiliz ekiplerinin yer aldığı bazı karşılaşmalar da dahil.

2027/28 sezonundan itibaren köklü bir değişim yaşanacak: Streaming hizmeti Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına yeni katılıyor ve maçların çoğunluğunu yayınlayacak. Yeni hak dağılımına ilişkin tüm detaylar burada yer alıyor.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi halinde, final maçı her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Almanya'da finalin değişmez adresi ZDF oluyor.

Amazon Prime Video'yu deneyin Salı gününün Şampiyonlar Ligi dev maçı yalnızca burada

Arsenal FC, yayın bilgilerine toplu bakış: SPOX'un canlı anlatımı

Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı ve Premier League'de seçili dev karşılaşmaları canlı anlatımla aktarıyoruz. Canlı anlatımları burada bulacaksınız.

Arsenal FC, yayın bilgilerine toplu bakış: Kulübün kısa profili