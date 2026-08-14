En azından Telegraph, kısa süre önce iki kulübün yöneticileri arasında Osimhen'in olası transferi konusunda görüşmeler yapıldığını aktarıyor. Ancak haberde, Arsenal'in golcünün durumunu proaktif şekilde sorgulayıp sorgulamadığı ya da Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etme ihtimalini Gunners'a sunup sunmadığı netlik kazanmıyor.

Habere göre görüşmelerin nedeni ise iki başka oyuncu dosyasıydı. Galatasaray'ın, Arsenal'in hücum oyuncuları Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'ye ilgi gösterdiği belirtiliyor. Özellikle Martinelli'nin Türk şampiyonunun dikkatini çektiği anlaşılıyor; Telegraph'a göre Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için Arsenal'e yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif sundu bile.

Martinelli'nin, Londra'da geçirdiği yedi yılın ardından yeni bir maceraya açık olduğu belirtiliyor. Arsenal'in de bir satışa sıcak baktığı konuşuluyor, zira Martinelli'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve oyuncu yenilemezse bu yaz, 25 yaşındaki futbolcudan hâlâ uygun bir bonservis geliri elde etmek için son fırsat olacak.

Osimhen, Martinelli, Nwaneri: Galatasaray ile Arsenal arasında oyuncu takası mümkün mü?

Bu arada Nwaneri'de de durum benzer. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Olympique Marsilya'daki çok da başarılı geçmeyen kiralık döneminin ardından Londra'ya dönen 19 yaşındaki altyapı oyuncusunu gelecek sezon planlarında mutlaka düşünmediği ifade ediliyor. Taliplerin çok sayıda olduğu, Galatasaray'ın yanı sıra Everton, Fulham ve Milan gibi kulüplerin de Nwaneri ile anıldığı belirtiliyor.

Martinelli ile Nwaneri'nin İstanbul'a, Osimhen'in ise bunun karşılığında İngiltere'nin başkentine gideceği bir oyuncu takasının Galatasaray ile Arsenal arasında düşünülebilir olup olmadığı, Telegraph haberinden anlaşılmıyor. Galatasaray'ın golcüsünün geleceği konusunda ise son dönemde farklı haberler çıktı.

Getty Images

Nijeryalı oyuncuya Al-Hilal'in ilgi gösterdiği iddiaları üzerine transfer uzmanı Sacha Tavolieri önce, Galatasaray'ın 65 milyon eurodan başlayan bir bonservis bedeli karşılığında Osimhen'i satmaya hazır olduğunu bildirmişti. Ancak kısa süre sonra Tavolieri geri adım attı ve Gala'nın Al-Hilal'e net bir ret verdiğini, top golcüsünü bu yaz göndermek istemediğini yazdı.

Victor Osimhen: Premier League'e transferi uzun süredir konuşuluyor

Eski kulübü SSC Napoli ile arasının açılmasının ardından Osimhen, 2024'te ilk olarak kiralık olarak Türkiye'ye transfer olmuştu. Bir yıl sonra Galatasaray, forveti tam 75 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak kadrosuna kattı ve oyuncuya 2029'a kadar sözleşme verdi. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde attığı 15 golle Türkiye şampiyonluğunun yeniden kazanılmasına katkı sağlarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.

Osimhen'in Premier League'e transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar düzenli olarak gündeme geliyor. Arsenal de bu süreçte sık sık sözde ilgililer arasında gösterildi; başta Manchester United olmak üzere Chelsea ve Tottenham Hotspur da bunlar arasında yer aldı.

Gunners, her hâlükârda yaz transfer döneminin eylül başındaki kapanışına kadar mümkünse üst düzey yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek istiyor. Julian Alvarez'in ise, en çok Barcelona'ya gitmek istemesine rağmen Atletico Madrid'in oyuncunun ayrılığına izin vermemesi nedeniyle, arzulanan isimlerden biri olarak alınması zor görünüyor. Arsenal'in Vinicius Junior'a olan sözde ilgisi de oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasının ardından gündemden kalktı. Bu nedenle Osimhen'in, İngiliz ekibine cazip bir B planı gibi görünmesi mümkün.