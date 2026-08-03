Hazırlık dönemi sona ermek üzere, ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz sürüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Sezon öncesi dosyaları serimizde bu hafta Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımız Ajax. Transfer yazını analiz ediyor, Míchel’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

Ajax’ın yeni teknik direktörü olarak Míchel’in önünde son derece zorlu bir görev var: Amsterdam ekibini yeniden şampiyonluk adayına dönüştürmek. Kadroyu güçlendirme sürecinde, doğrudan fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara bilinçli şekilde yönelindi. Bu rota değişikliğinin Ajax’ı yeniden zirveye taşıyıp taşımayacağını önümüzdeki aylar gösterecek.

2025/26 sezonu Ajax için çok çabuk unutulmak istenecek bir sezon oldu. Francesco Farioli yönetiminde lig şampiyonluğu kıl payı kaçtıktan sonra, onun halefi John Heitinga’nın yeniden cazip futbol oynatması gerekiyordu. Ancak yapılan neredeyse her tercih ters tepti. Tek sezonda takımın başında tam üç farklı teknik direktör yer aldı ve Avrupa kupaları için oynanan play-off’lar üzerinden ancak büyük güçlükle Konferans Ligi eleme turu bileti alındı.

Teknik direktör değil, sportif direktör Jordi Cruijff ardından sert şekilde müdahale etti. Kadroda ciddi bir eleme süreci yaşandı ve tam beş takviyeyle Ajax önemli miktarda tecrübe ve liderliği bünyesine kattı. Hedef son derece net: kulüp yeniden kupalar için yarışmalı ve PSV ile arasındaki farkı kapatmalı. Bu yüzden, kâğıt üzerinde geçen sezona göre çok daha dengeli görünen bir kadrodan Míchel’in hafta hafta ikna eden bir takım çıkarıp çıkaramayacağını görmek oldukça ilginç olacak.

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Gelen ve giden transferler

Ajax yönetimi 2025 yazında daha çok teknik becerisi yüksek transferleri hedeflerken, son haftalarda öncelik her şeyden önce tecrübeye verildi. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique ve Tolu Arokodare ile Amsterdam ekibi gerekli deneyim ve kaliteyi kadrosuna kattı; Marc-André Ter Stegen’in gelişi ise haftalardır gündemde. Daley Blind’in de tecrübesiyle önemli bir rol üstlenmesi gerekiyor. Ajax, Leonardo için neredeyse 20 milyon avro ödedi.

Yine de bu oyuncuların bazılarında riskler de bulunuyor. Örneğin 34 yaşındaki Ter Stegen, sakatlık problemleri nedeniyle son iki yılda sadece 12 resmi maça çıkabildi; Blind ise artık 36 yaşında. Bu durum Youri Baas ile Dies Janse’nin gelişimini yavaşlatmaz mı?

Cruijff bu arada kadro yapılanmasında sert adımlar attı. Yüksek maaşlı Wout Weghorst ve Branco van den Boomen bonservissiz ayrılırken, Sivert Mannsverk mütevazı bir bonservis bedeliyle satıldı. Ajax, üst düzey yetenek Sean Steur’den tam 23,5 milyon avro gelir elde etti. Ayrıca kiralık oyuncular Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu ve Viteszlav Jaros’un ayrılığıyla maaş bütçesinde de kayda değer alan açıldı. Bu durum, 9 milyon avronun üzerinde bir bedelle Ipswich Town’a transfer olan Chuba Akpom için de geçerli.

Ajax önümüzdeki haftalarda her durumda yeni bir ön libero ile kadrosunu güçlendirmek istiyor, ancak bunun yanında Mika Godts’un ayrılığı ihtimalini de hesaba katmak zorunda gibi görünüyor. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında. PSG, Amsterdam ekibinin yıldızıyla ana hatlarda kişisel anlaşmaya varmış durumda ve onun için 45 milyon avroluk açılış teklifinde bulundu.

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Hazırlık dönemindeki sonuçlar

Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turundan itibaren mücadeleye başladığı için yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Son haftalarda Míchel açısından odak noktası, öncelikle kendi oyun anlayışını takıma yerleştirmek oldu.

Bu süreçte sonuçlar ikinci planda kaldı. Ajax hazırlık dönemine Panathinaikos karşısında 3-1’lik yenilgiyle başladı, ardından AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) ve Burnley (2-1) galibiyetleriyle güven kazandı. Arada VfL Bochum ile de 1-1 berabere kalındı. Konferans Ligi ikinci eleme turunda ise Míchel’in takımı FK Vojvodina’yı ikna edici şekilde geçti. İki maç sonunda Sırp ekibi tam 8-2 mağlup edildi. Marcos Leonardo ile Tolu Arokodare, pazar günü FC Volendam karşısında (1-3) Ajax formasıyla ilk resmi olmayan gollerini attı.

Genç üst düzey yetenekler Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) ve Abdellah Ouazane (17), son haftalarda İspanyol çalıştırıcının gözüne girmek için fırsat buldu. Bunlar arasında özellikle Ouazane büyük izlenim bıraktı. Orta saha oyuncusu, Vojvodina ile oynanan ilk maçta şık bir asist yaptı ve ardından Burnley’ye karşı oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü kaydetti.

Oscar Gloukh da kendisini gösterdi. Amsterdam’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından İsrailli oyuncu, Vojvodina ile oynanan rövanşta yaptığı hat-trick ile Míchel’e net bir mesaj verdi.

Oyun anlayışı

Míchel’in oyun anlayışı net. Ajax oyunun inisiyatifini eline almalı. Bunun temel çıkış noktası topa sahip olmak. İspanyol teknik adam, takımının sahada önde oynamasını, erken baskı yapmasını ve topsuz oyunda yüksek hareketlilikle pozisyon üretmesini istiyor. Topu doğrudan geri kazanmak da onun futbol felsefesinin önemli bir parçası.

Ajax topa sahipken savunmanın önünde bir ön liberoyla 4-3-3 dizilişinden çıkıyor. Buradan hareketle beklerden biri orta sahaya çıkarken, diğeri stoperlerin yanına yerleşiyor. Böylece üç stoperli bir oyun kurulumuyla, geri güvenliği sağlayan bir ön liberodan oluşan yapı ortaya çıkıyor. Hücum bloğu ise iki kanat oyuncusu, öne çıkan bek ve hatlar arasında ya da ceza sahası çevresinde tehlike yaratması gereken iki ofansif orta saha oyuncusundan oluşuyor. Forvet Marcos Leonardo’nun ise mümkün olduğunca uçta kalması gerekiyor. Brezilyalıdan öncelikle bitirici rol üstlenmesi bekleniyor.

Defansif olarak Míchel, takım boyunun kısa kaldığı kompakt bir yapı tercih ediyor. Ajax bu yapıdan düzenli olarak 4-4-2 dizilişiyle önde baskı yapıyor; burada 10 numara forvetin yanında konumlanıyor.

Şimdilik Míchel, takımının bu prensipleri uygulama biçiminden memnun. “Her zaman şunu söylüyorum: Bir oyuncu öne çıkıp baskı yapmaya gittiğinde takıma enerji verir. Eğer ben belli bir kararlılıkla topu kapmak için koşarsam, takım da topu yeniden kazanacak enerjiye sahip olduğumuzu hisseder. O enerji sürekli akmalı. Her aksiyonda takım arkadaşına yardım etmek istediğini gösterirsin.”

“Ve hücum etmek için bir, iki, üç, dört, on değil, on bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum etmek için on bir oyuncu istiyoruz. Bunun tam bir inançla ve belli bir neşeyle yapılması gerekiyor” dedi kısa süre önce Ajax’ın kulüp sitesine.

Bu oyun anlayışını en iyi şekilde uygulayabilmek için alanları tanıyan ve o alanları nasıl kullanacağını bilen, teknik becerisi yüksek ve taktik açıdan zeki oyuncular gerekiyor. Ajax’ın bu yaz Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique ve neredeyse kesin olarak Marc-André Ter Stegen gibi isimlere yönelmesinin nedeni de bu.

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Kilit oyuncu

Belki de bu transfer yazının en iyi saklanan sırrı, Julian Brandt’ın Ajax’a gelişi oldu. 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Amsterdam ekibine bonservissiz imza attı ve böylece Borussia Dortmund’daki yedi sezonun ardından kariyerindeki ilk yurt dışı macerasına başladı.

48 kez Almanya Milli Takımı forması giyen oyuncu, kâğıt üzerinde doğrudan Eredivisie’nin mutlak yıldızları arasına giriyor. Asıl soru Brandt’ın ne kadar fit olduğu, ancak seviyesini yakalarsa Ajax tekniği, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle maçları çözebilecek bir oyuncuya sahip olacak.

Geçen sezon Ajax’ın orta sahada sık sık eksikliğini hissettiği oyuncu tipi tam da buydu. Hücum oyunu sık sık ağır ve fazla tahmin edilebilir görünüyordu; bu yüzden Amsterdam ekibi çoğu kez Mika Godts’un bireysel kalitesine yaslandı. Brandt ile birlikte Míchel, yoğun baskı altında pas alabilen, dar alanlarda çözüm üreten ve tek bir ara pasla oyuncuları kaleciyle karşı karşıya bırakabilen bir ofansif orta sahaya sahip oluyor. Marcos Leonardo da bundan faydalanabilecek bir santrfor.

Godts’un PSG’ye üst düzey bir transferinin giderek daha gerçekçi hale gelmesi ve olası halefi konusunda hâlâ belirsizlik bulunması nedeniyle, Brandt Ajax’ın en yaratıcı oyuncusu olmaya aday görünüyor.

Ajax

Kim çıkış yapacak?

Abdellah Ouazane hazırlık dönemindeki çizgisini sürdürmeyi başarırsa, bu sezon Ajax orta sahasında bir sansasyona dönüşmek için gereken her şeye sahip. Julian Brandt’ın gelişi ve Oscar Gloukh’un varlığıyla 10 numara pozisyonundaki rekabet güçlü olsa da, 17 yaşındaki Ouazane 8 numarada da çok etkili oynayabiliyor. Üstelik kadrodaki daha tecrübeli orta saha oyuncularından öğreneceği çok şey var.

Míchel, Burnley karşısındaki hazırlık galibiyetinin ardından Ajax Life’a yaptığı açıklamada genç yetenekten övgüyle söz etti ve gelecek sezon ona bolca şans vermeye hazırlanıyor gibi görünüyor. “Ouazane’nin performansı üst düzey. Elbette hâlâ gelişmesi gerekiyor ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğu kesin.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Ajax geçen sezonu, şampiyon PSV’nin tam 24 puan gerisinde tamamladı. Buna rağmen sportif direktör Jordi Cruijff birkaç ay önce bu sezon doğrudan yeniden lig şampiyonluğu yarışına girme yönündeki son derece yüksek hedefi dile getirdi.

Bu sözler yaz aylarında da somut adımlarla desteklendi. Birden fazla tecrübeli ve kaliteli takviye ile Ajax, kulübün saldırıya hemen geçmek istediğini gösterdi. Bu hırs ayrıca kolayca açıklanabiliyor. Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasındaki altıncı sırayı kesin olarak Portekiz’e kaptırdı; bu nedenle Eredivisie, 2027 yazından itibaren doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne yalnızca bir bilet alacak.

Birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taraftarlar yeniden kupalar için yarışan bir takım özlemi çekiyor. Bu nedenle iddialı transfer yazıyla birlikte beklentiler de ciddi biçimde yükseldi. Buna göre lig şampiyonluğu için ciddi bir yarış vermek, Míchel ve Ajax açısından asgari hedef gibi görünüyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Julian Brandt. Alman oyuncu fit kalırsa doğrudan Ajax’ın yaratıcı beyni olur. Oyun görüşü, tekniği ve tecrübesi orta sahayı daha üst bir seviyeye taşır.

En büyük hayal kırıklığı: Maher Carrizo. Ajax geçen kış Arjantinli oyuncuya ciddi yatırım yaptı, ancak şu aşamada ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Carrizo’nun sabrı gelecek sezon da yedek rolüyle bir kez daha sınanacak. Mesele Carrizo’nun çok eksik olması değil; sadece hiyerarşide onun önünde başka oyuncular var.

En iyi transfer: Julian Brandt. Başka kim olabilir? Ajax, yıllarca en üst seviyede performans göstermiş 48 kezlik Almanya milli oyuncusunu bonservissiz kadrosuna katıyor. Bu yaratıcı isim, yazın en iyi Eredivisie transferi çıkabilir.

Gol kralı: Marcos Leonardo. Brezilyalı, kendini kanıtlamış bir golcü. Brandt’ın besleyiciliği ve kanatlardan yeterli servisle, 2026/27 sezonunda Ajax’ın açık ara en golcü oyuncusu olacak.

Avrupa’daki sonuç: Konferans Ligi yarı finali. Ajax, katılımcıların büyük bölümünden daha fazla bireysel kaliteye sahip ve bu nedenle ileri gidebilir. Ancak kupayı gerçekten kazanabilmek için her şeyin tam yerli yerinde olması gerekecek.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: İkincilik. Ajax bu yaz önemli bir kalite enjeksiyonu aldı, ancak PSV şimdilik hâlâ geçilmesi gereken takım konumunda. PSV savunmasının önümüzdeki haftalarda daha da ciddi şekilde güçlendirilmesi bekleniyor. Eindhoven ekibinin kadrosu hâlâ bireysel kaliteyle dolup taşıyor ve fark yaratabilecek sıra dışı sayıda oyuncuya sahip. Joey Veerman, Sergiño Dest ve Ricardo Pepi gibi kilit isimler transfer döneminin ilerleyen bölümünde ancak eşdeğer alternatifler gelmeden ayrılırsa, o zaman şampiyonluk yarışı yeniden tamamen açık hale gelebilir.

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi dosyasının ne zaman yayımlanacağını merak mı ediyorsunuz? Yorumlarda sorun.































