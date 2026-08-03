Hazırlık dönemi sona eriyor, ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tüm hızıyla dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Sezon öncesi değerlendirme yazı dizimizde bu hafta Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odak noktamız Ajax. Transfer yazını analiz ediyor, Míchel’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

Míchel, Ajax’ın yeni teknik direktörü olarak oldukça ağır bir görevle karşı karşıya: Amsterdam ekibini yeniden şampiyonluk adayı haline getirmek. Kadroyu güçlendirme sürecinde, doğrudan fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara bilinçli şekilde yönelindi. Bu rota değişikliğinin Ajax’ı yeniden zirveye taşımaya yetip yetmeyeceğini önümüzdeki aylar gösterecek.

2025/26 sezonu Ajax için çok çabuk unutulması gereken bir sezon oldu. Francesco Farioli yönetiminde lig şampiyonluğu kıl payı kaçtıktan sonra, onun yerine gelen John Heitinga’nın yeniden göze hoş gelen bir futbol oynatması gerekiyordu. Ancak alınan kararların neredeyse tamamı ters tepti. Takımın başında bir sezonda tam üç farklı teknik direktör görev yaptı ve Avrupa kupaları play-off’ları üzerinden Konferans Ligi elemesine katılım bileti sonunda büyük zorlukla alındı.

Teknik direktör Jordi Cruijff daha sonra sert şekilde müdahalede bulundu. Kadroda ciddi bir eleme yapıldı ve tam beş takviyeyle Ajax bünyesine önemli ölçüde tecrübe ve liderlik kattı. Hedef son derece net: kulüp yeniden kupalar için yarışmalı ve PSV ile arasındaki farkı kapatmalı. Bu nedenle, kâğıt üzerinde geçen sezona göre çok daha dengeli görünen bu kadrodan Míchel’in hafta hafta ikna edici bir takım çıkarıp çıkaramayacağını görmek son derece ilginç olacak.

IMAGO

Gelen ve giden transferler

Ajax yönetimi 2025 yazında daha çok teknik becerisi yüksek takviyelere yönelmişken, son haftalarda öncelik her şeyden önce tecrübeye verildi. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique ve Tolu Arokodare ile Amsterdam ekibi gerekli kalite ve deneyimi kadrosuna katarken, Marc-André Ter Stegen’in gelişi de haftalardır gündemde. Daley Blind’in de tecrübesiyle önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ajax, Leonardo için yaklaşık 20 milyon avroyu gözden bile çıkardı.

Ancak bu oyuncuların bazılarında riskler de yok değil. Örneğin 34 yaşındaki Ter Stegen, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle son iki yılda yalnızca 12 resmi maçta oynadı; Blind ise artık 36 yaşında. Onun varlığı Youri Baas ile Dies Janse’nin gelişimini yavaşlatmaz mı?

Cruijff bu arada kadro yapılanmasında ciddi adımlar attı. Yüksek maaşlı isimler Wout Weghorst ile Branco van den Boomen bonservissiz ayrılırken, Sivert Mannsverk mütevazı bir bonservis bedeliyle satıldı. Ajax, yıldız adayı Sean Steur’dan ise tam 23,5 milyon avro gelir elde etti. Ayrıca kiralık oyuncular Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu ve Viteszlav Jaros’un ayrılığıyla maaş bütçesinde de önemli bir alan açıldı. Bu durum, 9 milyon avronun üzerinde bir bedelle Ipswich Town’a transfer olan Chuba Akpom için de geçerli.

Ajax önümüzdeki haftalarda her halükârda yeni bir ön libero ile kadrosunu güçlendirmek istiyor, ancak bunun yanında Mika Godts’un ayrılığı ihtimalini de hesaba katmak zorunda gibi görünüyor. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında. Fransız devi, Amsterdam ekibinin yıldız ismiyle kişisel şartlarda ana hatlarıyla anlaşmaya vardı ve onun için 45 milyon avroluk bir açılış teklifi sundu.

IMAGO

Hazırlık dönemindeki sonuçlar

Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turundan itibaren mücadeleye başladığı için yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Son haftalarda Míchel için ana odak noktası, oyun anlayışını takıma yerleştirmekti.

Bu süreçte sonuçlar ikinci planda kaldı. Ajax hazırlık dönemine Panathinaikos karşısında 3-1’lik yenilgiyle başladı, ardından AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) ve Burnley (2-1) galibiyetleriyle özgüven kazandı. Bu maçların arasında VfL Bochum ile de 1-1 berabere kaldı. Míchel’in ekibi ayrıca Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina’yı da net şekilde geçti. Sırp kulübü iki maç sonunda tam 8-2 mağlup edildi. Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare, pazar günü FC Volendam karşısında (1-3) Ajax formasıyla ilk gayriresmî gollerini attı.

Genç yıldız adayları Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) ve Abdellah Ouazane (17), son haftalarda İspanyol çalıştırıcının gözüne girebilmek için fırsat buldu. Bunlar içinde özellikle Ouazane büyük bir etki bıraktı. Orta saha oyuncusu, Vojvodina ile oynanan ilk maçta şık bir asist yaptı, ardından Burnley ile oynanan hazırlık maçında da galibiyet golünü kaydetti.

Oscar Gloukh da kendini gösterdi. Amsterdam’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından İsrailli oyuncu, Vojvodina ile oynanan rövanşta yaptığı hat-trickle Míchel’e net bir mesaj verdi.

Oyun anlayışı

Míchel’in oyun anlayışı net. Ajax oyunun inisiyatifini eline almalı. Buradaki temel çıkış noktası topa sahip olmak. İspanyol teknik adam, takımının sahada önde konumlanmasını, erken baskı yapmasını ve topsuz oyunda yoğun hareketlilikle fırsatlar üretmesini istiyor. Topu kaybettikten sonra doğrudan geri kazanmak da onun futbol felsefesinin önemli bir parçası.

Ajax topa sahipken savunmanın önünde bir ön liberoyla 4-3-3 düzeninde başlıyor. Buradan itibaren beklerden biri orta sahaya çıkarken, diğeri stoperlerin yanına yerleşiyor. Böylece üç stoperli bir kurulum ve savunma güvenliğini koruyan bir ön liberodan oluşan bir yapı ortaya çıkıyor. Hücum bloğu ise iki kanat oyuncusu, ileri çıkan bek ve çizgiler arasında ile ceza sahası çevresinde tehlike yaratması gereken iki ofansif orta saha oyuncusundan oluşuyor. Forvet Marcos Leonardo’nun ise mümkün olduğunca uçta kalması gerekiyor. Brezilyalıdan beklenti, daha çok bitirici rolünü üstlenmesi.

Míchel savunmada ise birbirine yakın mesafelerle kompakt kalan bir takım tercih ediyor. Ajax bu yapıdan hareketle sık sık 4-4-2 dizilişiyle önde baskı kuruyor; bu düzende 10 numara, santrforun yanında oynuyor.

Şimdilik Míchel, takımının bu prensipleri benimseme biçiminden memnun. “Her zaman söylerim; bir oyuncu öne çıkıp baskı yapmaya gittiğinde, takıma enerji verir. Eğer ben belli bir kararlılıkla topu kazanmak için koşarsam, takım da topu geri kazanacak enerjiye sahip olduğumuzu hisseder. Bu enerji sürekli akmalı. Her aksiyonda takım arkadaşına yardım etmek istediğini gösterirsin.”

“Ve hücum etmek için bir, iki, üç, dört, on değil, on bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum etmek için on bir oyuncu istiyoruz. Bunun tam bir inançla ve belli bir neşeyle yapılması gerekiyor” dedi yakın zamanda Ajax’ın kulüp sitesine.

Bu oyun anlayışını en iyi şekilde uygulayabilmek için hem teknik açıdan yetkin hem de taktiksel olarak zeki, boşlukları görebilen ve o alanları kullanmayı bilen oyuncular gerekiyor. Bu da Ajax’ın bu yaz Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique ve neredeyse kesin olarak Marc-André Ter Stegen gibi isimlere yönelmesini açıklıyor.

IMAGO

Kilit oyuncu

Belki de bu transfer yazının en iyi saklanan sırrı, Julian Brandt’ın Ajax’a gelişi oldu. 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bonservissiz olarak Amsterdam’a imza attı ve böylece Borussia Dortmund’daki yedi sezonun ardından kariyerindeki ilk yurt dışı macerasına başladı.

48 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kâğıt üzerinde doğrudan Eredivisie’nin en dikkat çekici isimlerinden biri haline geliyor. Asıl soru, Brandt’ın gerçekten ne kadar hazır olduğu. Ancak seviyesini yakalarsa Ajax, tekniği, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle maçları belirleyebilecek bir oyuncuya sahip olacak.

Ajax’ın geçen sezon orta sahada sık sık eksikliğini hissettiği oyuncu tipi de tam olarak buydu. Hücum oyunu zaman zaman ağır ve fazla tahmin edilebilir görünüyordu; bu nedenle Amsterdam ekibi sık sık Mika Godts’un bireysel kalitesine yaslandı. Brandt ile birlikte Míchel, yoğun baskı altında pas alabilen, dar alanlarda çözüm üreten ve tek bir ara pasla takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakabilen bir ofansif orta sahaya sahip oluyor. Marcos Leonardo da bundan yararlanabilecek bir santrfor.

Godts’un PSG’ye büyük bir transfer yapma ihtimali giderek daha gerçekçi hale gelirken ve olası halefi konusunda da belirsizlik sürerken, Brandt Ajax’ın en yaratıcı oyuncusu olmaya aday görünüyor.

Ajax

Kim çıkış yapacak?

Abdellah Ouazane, hazırlık dönemindeki çizgisini sürdürmeyi başarırsa bu sezon Ajax orta sahasında büyük bir çıkış yapıp sansasyona dönüşmek için gereken her şeye sahip. 10 numara pozisyonundaki rekabet, Julian Brandt’ın gelişi ve Oscar Gloukh’un varlığıyla oldukça güçlü, ancak 17 yaşındaki Ouazane 8 numara olarak da son derece rahat oynayabiliyor. Üstelik kadrodaki daha tecrübeli orta saha oyuncularından öğreneceği çok şey var.

Míchel, Burnley karşısındaki hazırlık galibiyetinin ardından Ajax Life’a verdiği demeçte genç yetenekten övgüyle söz etti ve gelecek sezon ona bolca şans vermeye hazırlanıyor gibi görünüyor. “Ouazane’nin performansları üst düzey. Elbette kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor, ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğu kesin.”

IMAGO

Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Ajax geçen sezonu, şampiyon PSV’nin tam 28 puan gerisinde tamamladı. Buna rağmen teknik direktör Jordi Cruijff birkaç ay önce, bu sezon doğrudan yeniden lig şampiyonluğu yarışına girme yönündeki çok yüksek hedefi dile getirdi.

Bu sözler yaz döneminde de somut şekilde desteklendi. Birden fazla tecrübeli ve kaliteli takviye ile Ajax, kulübün hemen saldırıya geçmek istediğini gösterdi. Bu hedef ayrıca kolayca anlaşılabilir. Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasındaki altıncı sırayı kesin olarak Portekiz’e kaptırdı; bu nedenle Eredivisie, 2027 yazından itibaren yalnızca bir doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taraftarlar yeniden kupalar için yarışan bir takıma hasret kaldı. Bu nedenle iddialı transfer yazıyla birlikte beklentiler de ciddi biçimde yükseldi. Lig şampiyonluğu için güçlü bir yarış vermek, bu durumda Míchel ve Ajax için asgari hedef gibi görünüyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Julian Brandt. Alman oyuncu formda kalırsa doğrudan Ajax’ın yaratıcı beyni olur. Oyun görüşü, tekniği ve tecrübesi orta sahayı bir üst seviyeye taşır.

En büyük hayal kırıklığı: Maher Carrizo. Ajax geçen kış Arjantinli oyuncuya ciddi yatırım yaptı, ancak şu aşamada ilk 11’de bir yer bulması beklenmiyor. Carrizo’nun sabrı gelecek sezon da yedek rolüyle yeniden sınanacak. Mesele Carrizo’nun ciddi eksikleri olması değil; sadece hiyerarşide önünde başka oyuncular var.

En iyi transfer: Julian Brandt. Başka kim olabilir ki? Ajax, bonservissiz olarak 48 kez Almanya Milli Takımı forması giymiş ve yıllarca en üst seviyede performans göstermiş bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu yaratıcı isim, yazın Eredivisie’deki en iyi transferi çıkabilir.

Gol kralı: Marcos Leonardo. Brezilyalı, kendini kanıtlamış bir golcü. Brandt’ın servisleri ve kanatlardan yeterli destekle 2026/27 sezonunda Ajax’ın açık ara en golcü oyuncusu olacak.

Avrupa’da sonuç: Konferans Ligi yarı finali. Ajax, birçok katılımcıdan daha yüksek bireysel kaliteye sahip ve bu nedenle çok ileri gidebilir. Ancak kupayı gerçekten kazanabilmek için her şeyin tam yerli yerine oturması gerekecek.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: İkinci sıra. Ajax bu yaz önemli bir kalite enjeksiyonu aldı, ancak PSV şimdilik hâlâ geçilmesi gereken takım. PSV savunmasının önümüzdeki haftalarda ciddi şekilde daha da güçlendirileceği beklentisi var. Eindhoven ekibinin kadrosu bireysel kaliteyle dolup taşıyor ve fark yaratabilecek olağanüstü sayıda oyuncuya sahip. Joey Veerman, Sergiño Dest ve Ricardo Pepi gibi kilit isimler transfer döneminin sonlarına doğru ayrılır ve yerlerine denk kalitede oyuncular alınmazsa, şampiyonluk yarışı yine de sonuna kadar açılabilir.

Eredivisie’nin ilk haftası öncesinde bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını merak mı ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. Ajax hakkındaki sizin (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.































