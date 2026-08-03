Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık kapıda. Sezon öncesi değerlendirme yazı dizimizde bu hafta Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odak noktamız Ajax. Transfer yazını analiz ediyor, Míchel’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için başka bazı (iddialı) tahminlerde bulunuyoruz.

Ajax’ın yeni teknik direktörü olarak Míchel’in önünde son derece zorlu bir görev var: Amsterdam ekibini yeniden şampiyonluk adayı haline getirmek. Kadroyu güçlendirme sürecinde, doğrudan fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara bilinçli şekilde yönelindi. Bu rota değişikliğinin Ajax’ı yeniden zirveye taşımaya yetip yetmeyeceğini önümüzdeki aylar gösterecek.

2025/26 sezonu Ajax için çok çabuk unutulmak istenecek türdendi. Francesco Farioli yönetiminde lig şampiyonluğu kıl payı kaçtıktan sonra, onun halefi John Heitinga’nın yeniden çekici bir futbol oynatması gerekiyordu. Ancak alınan kararların neredeyse tamamı ters tepti. Tek bir sezonda takımın başında tam üç farklı teknik direktör yer aldı ve Avrupa kupaları play-off’ları üzerinden ancak büyük zorlukla Konferans Ligi eleme turu bileti alındı.

Ardından sportif direktör Jordi Cruijff sert şekilde müdahale etti. Kadroda ciddi bir ayıklamaya gidildi ve tam beş takviyeyle Ajax, önemli ölçüde tecrübe ve liderlik kazandı. Hedef son derece net: kulüp yeniden kupalar için yarışmalı ve PSV ile arasındaki farkı kapatmalı. Bu nedenle, Míchel’in kâğıt üzerinde geçen sezona göre çok daha dengeli görünen bu kadrodan, hafta hafta ikna eden bir takım çıkarıp çıkaramayacağını görmek son derece ilginç olacak.

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Gelen ve giden transferler

Ajax yönetimi 2025 yazında daha çok teknik kapasitesi yüksek transferleri hedeflemişti, son haftalarda ise öncelik her şeyden önce tecrübeye verildi. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique ve Tolu Arokodare ile Amsterdam temsilcisi gerekli deneyim ve kaliteyi kadrosuna katarken, Marc-André Ter Stegen’in gelişi de haftalardır gündemde. Daley Blind’in de tecrübesiyle önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ajax, Leonardo için neredeyse 20 milyon euro ödedi.

Buna rağmen bu oyuncuların bazılarında riskler de bulunuyor. Örneğin 34 yaşındaki Ter Stegen, son iki yılda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 12 resmi maçta forma giydi, Blind ise artık 36 yaşında. Bu durum Youri Baas ile Dies Janse’nin gelişimini yavaşlatmaz mı?

Cruijff bu arada kadro planlamasında sert adımlar attı. Yüksek maaşlı Wout Weghorst ve Branco van den Boomen bonservissiz ayrılırken, Sivert Mannsverk mütevazı bir bonservis bedeliyle satıldı. Ajax, üst düzey yetenek Sean Steur’dan tam 23,5 milyon euro gelir elde etti. Ayrıca kiralık oyuncular Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu ve Viteszlav Jaros’un ayrılmasıyla maaş bütçesinde de ciddi bir alan açıldı. Bu durum, 9 milyon euroyu aşkın bir bedelle Ipswich Town’a transfer olan Chuba Akpom için de geçerli.

Ajax önümüzdeki haftalarda her hâlükârda yeni bir ön libero ile kadrosunu güçlendirmek istiyor, ancak bunun yanında Mika Godts’un ayrılığına da hazırlıklı olmak zorunda gibi görünüyor. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında. PSG, Amsterdam ekibinin yıldız ismiyle kişisel şartlarda ana hatlarıyla anlaşmaya vardı ve oyuncu için 45 milyon euroluk açılış teklifini sundu.

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Hazırlık maçlarındaki sonuçlar

Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turundan başladığı için yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Míchel için son haftalar ağırlıklı olarak kendi oyun anlayışını takıma yerleştirme süreciydi.

Bu süreçte sonuçlar ikinci plandaydı. Ajax hazırlık dönemine Panathinaikos karşısında 3-1’lik yenilgiyle başladı, ardından AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) ve Burnley (2-1) galibiyetleriyle özgüven yükseldi. Arada VfL Bochum ile de 1-1 berabere kalındı. Míchel’in ekibi, Konferans Ligi ikinci eleme turunda ise FK Vojvodina’yı çok net biçimde geçti. İki maç sonunda Sırp temsilcisi tam 8-2 mağlup edildi. Marcos Leonardo ile Tolu Arokodare, pazar günü FC Volendam karşısında (1-3) Ajax formasıyla ilk gayriresmî gollerini attı.

Genç üst düzey yetenekler Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) ve Abdellah Ouazane (17), son haftalarda İspanyol çalıştırıcının gözüne girebilmek için fırsat buldu. Bunlar arasında özellikle Ouazane büyük etki bıraktı. Orta saha oyuncusu, Vojvodina ile oynanan ilk maçta şık bir asist yaptı ve ardından Burnley ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü attı.

Oscar Gloukh da kendisini gösterdi. Amsterdam’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından İsrailli oyuncu, Vojvodina ile oynanan rövanşta yaptığı hat-trickle Míchel’e net bir mesaj verdi.

Oyun anlayışı

Míchel’in oyun anlayışı net. Ajax oyunun kontrolünü eline almalı. Bunun çıkış noktası topa sahip olmak. İspanyol teknik adam, takımının sahada önde oynamasını, erken baskı yapmasını ve topsuz alanda yoğun hareketlilikle fırsatlar üretmesini istiyor. Topu kaybettikten sonra hızla geri kazanmak da onun futbol felsefesinin önemli bir parçası.

Topa sahipken Ajax, savunmanın önünde bir ön liberonun yer aldığı 4-3-3 düzeniyle başlıyor. Buradan hareketle beklerden biri orta sahaya çıkarken, diğeri stoperlerin yanına yerleşiyor. Böylece üç stoperli bir çıkış yapısı ve geri güvenliği sağlayan bir ön libero ortaya çıkıyor. Hücum bloğu ise iki kanat oyuncusu, ileri çıkan bek ve çizgiler arasında, ayrıca ceza sahası çevresinde tehlike yaratması gereken hücum yönü güçlü iki orta saha oyuncusundan oluşuyor. Forvet Marcos Leonardo’nun mümkün olduğunca en uçta kalması gerekiyor. Brezilyalıdan beklenti, daha çok bitirici rolünü üstlenmesi.

Savunmada Míchel, oyuncular arası mesafenin kısa kaldığı kompakt bir takım tercih ediyor. Ajax bu yapıdan sık sık 4-4-2 dizilişiyle önde baskı yapıyor; bu düzende 10 numara, santrforun yanına geliyor.

Şimdilik Míchel, takımının bu prensipleri kavrayış biçiminden memnun. “Ben her zaman şunu söylerim: Bir oyuncu baskı yapmak için öne çıktığında, takıma enerji verir. Eğer ben topu kazanmak için belli bir kararlılıkla koşarsam, takım da topu geri kazanacak enerjiye sahip olduğumuzu hisseder. Bu enerji sürekli akmalı. Her aksiyonda takım arkadaşına yardım etmek istediğini göstermelisin.”

“Ve hücum etmek için bir, iki, üç, dört ya da on değil, on bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum etmek için on bir oyuncu istiyoruz. Bu da tam bir inançla ve belli bir neşeyle yapılmalı” dedi yakın zamanda Ajax kulüp sitesine.

Bu oyun anlayışını en iyi şekilde uygulayabilmek için hem teknik kapasitesi yüksek hem de taktik açıdan zeki, boşlukları tanıyıp kullanabilen oyuncular gerekiyor. Bu da Ajax’ın bu yaz neden Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique ve neredeyse kesin olarak Marc-André Ter Stegen gibi isimlere yöneldiğini açıklıyor.

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Anahtar oyuncu

Belki de bu transfer döneminin en iyi saklanan sırrı, Julian Brandt’ın Ajax’a gelişi oldu. 30 yaşındaki hücum orta sahası, Amsterdam ekibine bonservissiz imza attı ve böylece Borussia Dortmund’daki yedi sezonun ardından kariyerindeki ilk yurt dışı macerasına başladı.

48 kez Almanya Milli Takımı forması giyen oyuncu, kâğıt üzerinde doğrudan Eredivisie’nin en büyük yıldızlarından biri konumunda. Esas soru Brandt’ın ne kadar fit olduğu, ancak seviyesini yakalarsa Ajax elinde tekniği, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle maç çözebilecek bir oyuncu bulunduracak.

Ajax’ın geçen sezon orta sahada sık sık eksikliğini hissettiği oyuncu tipi tam olarak buydu. Hücum oyunu çoğu zaman ağır işliyor ve fazla tahmin edilebilir görünüyordu; bu nedenle Amsterdam ekibi sık sık Mika Godts’un bireysel kalitesine yaslandı. Brandt ile birlikte Míchel, yoğun baskı altında topla buluşabilen, dar alanlarda çözüm üreten ve tek bir ara pasıyla oyuncuları kaleciyle karşı karşıya bırakabilen bir hücum orta sahasına sahip oldu. Marcos Leonardo da bundan fayda sağlayabilecek bir santrfor.

Godts’un PSG’ye üst düzey bir transfer yapması giderek daha gerçekçi hale gelirken ve olası halefi konusunda da hâlâ belirsizlik varken, Brandt’ın Ajax’ın en yaratıcı oyuncusu olması bekleniyor.

Ajax

Kim çıkış yapacak?

Abdellah Ouazane hazırlık dönemindeki çizgisini sürdürmeyi başarırsa, bu sezon Ajax orta sahasının sansasyon ismine dönüşmek için gereken her şeye sahip. Julian Brandt’ın gelişi ve Oscar Gloukh’un varlığıyla 10 numara pozisyonundaki rekabet sert, ancak 17 yaşındaki Ouazane 8 numara olarak da son derece iyi oynayabiliyor. Üstelik kadrodaki daha tecrübeli orta sahalardan öğreneceği çok şey de var.

Míchel, Burnley karşısındaki hazırlık galibiyetinin ardından Ajax Life’a yaptığı açıklamada genç yetenekten övgüyle söz etti ve gelecek sezon ona bolca şans vermeye hazırlanıyor gibi görünüyor. “Ouazane’nin performansları üst düzey. Elbette kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğu kesin.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Ajax geçen sezonu şampiyon PSV’nin tam 28 puan gerisinde tamamladı. Buna rağmen sportif direktör Jordi Cruijff birkaç ay önce bu sezon doğrudan yeniden lig şampiyonluğu yarışına girme yönünde son derece yüksek bir hedef ortaya koydu.

Bu sözler yaz döneminde de somut adımlarla desteklendi. Birden fazla tecrübeli ve kaliteli transferle Ajax, kulübün hemen saldırıya geçmek istediğini gösterdi. Üstelik bu hırsın açıklaması da var. Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasındaki altıncı sırayı kesin olarak Portekiz’e kaptırdı. Bu nedenle Eredivisie, 2027 yazından itibaren yalnızca bir doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taraftarlar yeniden kupalar için yarışan bir takım istiyor. Bu iddialı transfer yazı nedeniyle beklentiler de ciddi biçimde yükseldi. Bu durumda lig şampiyonluğu için ciddi şekilde yarışmak, Míchel ve Ajax adına asgari hedef gibi görünüyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Julian Brandt. Alman oyuncu fit kalırsa Ajax’ın yaratıcı beyni doğrudan o olacak. Oyun görüşü, tekniği ve tecrübesi orta sahayı bir üst seviyeye taşıyor.

En büyük hayal kırıklığı: Maher Carrizo. Ajax geçen kış Arjantinli oyuncuya ciddi yatırım yaptı, ancak şimdilik ilk 11’de başlamayı beklememeli. Carrizo’nun sabrı gelecek sezon da yedek rolüyle yeniden sınanacak. Burada mesele Carrizo’nun çok yetersiz olması değil; sadece hiyerarşide önünde başka oyuncular var.

En iyi transfer: Julian Brandt. Başka kim olabilir? Ajax, 48 kez Almanya Milli Takımı forması giymiş ve yıllarca en üst seviyede oynamış bir ismi bonservissiz kadrosuna kattı. Bu yaratıcı oyuncu yazın en iyi Eredivisie transferi bile olabilir.

Gol kralı: Marcos Leonardo. Brezilyalı kendini kanıtlamış bir golcü. Brandt’ın servisleri ve kanatlardan yeterli destekle 2026/27 sezonunda Ajax’ın açık ara en golcü ismi olacak.

Avrupa’daki sonuç: Konferans Ligi yarı finali. Ajax, katılımcıların birçoğundan daha fazla bireysel kaliteye sahip ve bu nedenle çok ileri gidebilir. Ancak kupayı gerçekten kazanabilmek için her şeyin kusursuz biçimde yerine oturması gerekecek.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: İkincilik. Ajax bu yaz önemli bir kalite enjeksiyonu aldı, ancak PSV şimdilik hâlâ geçilmesi gereken takım. PSV savunmasının önümüzdeki haftalarda daha da ciddi şekilde güçlendirilmesi bekleniyor. Eindhoven ekibinin kadrosu hâlâ bireysel kaliteyle dolu ve fark yaratabilecek olağanüstü sayıda oyuncuya sahip. Eğer Joey Veerman, Sergiño Dest ve Ricardo Pepi gibi kilit isimler transfer döneminin sonlarına doğru, yerlerine denk kalitede oyuncular gelmeden ayrılırsa, o zaman şampiyonluk yarışı yeniden sonuna kadar açılabilir.

Eredivisie’nin ilk haftası öncesinde bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirme yazısının ne zaman yayımlanacağını mı merak ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. Ajax hakkındaki (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.































