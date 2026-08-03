Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tüm hızıyla sürüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta sezon öncesi değerlendirme serimizde Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımız Ajax. Transfer yazını analiz ediyor, Míchel’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu öne çıkarıyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

Ajax’ın yeni teknik direktörü olarak Míchel’in önünde son derece zorlu bir görev var: Amsterdam ekibini yeniden şampiyonluk adayı haline getirmek. Kadroyu güçlendirirken, doğrudan fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara bilinçli şekilde yönelindi. Bu rota değişikliğinin Ajax’ı yeniden zirveye taşımaya yetip yetmeyeceğini önümüzdeki aylar gösterecek.

2025/26 sezonu Ajax için çok çabuk unutulmak istenecek bir sezon oldu. Francesco Farioli yönetiminde lig şampiyonluğu kıl payı kaçtıktan sonra, onun halefi John Heitinga’nın yeniden cazip futbol oynatması gerekiyordu. Ancak yapılan neredeyse her tercih ters tepti. Takımın başında tek sezonda tam üç farklı teknik direktör görev yaptı ve Avrupa kupaları play-off’ları üzerinden ancak büyük zorlukla Konferans Ligi elemesi bileti alındı.

Teknik direktör Jordi Cruijff ardından sert şekilde müdahale etti. Kadroda ciddi bir eleme yapıldı ve tam beş takviyeyle Ajax önemli ölçüde tecrübe ve liderliği bünyesine kattı. Hedef son derece net: kulüp yeniden kupalar için yarışmalı ve PSV ile arasındaki farkı kapatmalı. Bu nedenle, kağıt üzerinde geçen sezona göre çok daha dengeli görünen bir kadrodan Míchel’in hafta hafta ikna edici bir takım oluşturup oluşturamayacağını görmek son derece ilginç olacak.

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Gelen ve giden transferler

Ajax yönetimi 2025 yazında daha çok teknik kapasitesi yüksek takviyeleri hedeflerken, son haftalarda öncelik her şeyden önce tecrübeye verildi. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique ve Tolu Arokodare ile Amsterdam ekibi önemli ölçüde deneyim ve kalite kazandı; Marc-André Ter Stegen’in gelişi ise haftalardır gündemde. Daley Blind’in de tecrübesiyle önemli bir rol oynaması bekleniyor. Ajax, Leonardo için neredeyse 20 milyon euro ödedi.

Yine de bu oyuncuların bazılarında riskler de yok değil. Örneğin 34 yaşındaki Ter Stegen son iki yılda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 12 resmi maçta forma giydi, Blind ise artık 36 yaşında. Bu durum Youri Baas ile Dies Janse’nin gelişimini yavaşlatmaz mı?

Cruijff bu sırada kadroda ciddi bir ayıklamaya gitti. Yüksek maaşlı isimler Wout Weghorst ve Branco van den Boomen bonservissiz ayrılırken, Sivert Mannsverk mütevazı bir bonservis bedeliyle satıldı. Ajax, üst düzey yetenek Sean Steur için tam 23,5 milyon euro gelir elde etti. Ayrıca kiralık oyuncular Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu ve Viteszlav Jaros’un ayrılmasıyla maaş bütçesinde de önemli bir alan açıldı. Ipswich Town’a 9 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer olan Chuba Akpom için de aynı durum geçerli.

Ajax önümüzdeki haftalarda her halükarda yeni bir ön libero ile kadrosunu güçlendirmek istiyor, ancak bir yandan da Mika Godts’un ayrılığına hazırlıklı olmak zorunda görünüyor. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında. Fransız kulübü, Amsterdam ekibinin yıldız ismiyle ana hatlarda kişisel anlaşmaya varmış durumda ve onun için 45 milyon euroluk açılış teklifini sundu.

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Hazırlık dönemindeki sonuçlar

Ajax, Konferans Ligi’ne ikinci eleme turundan katıldığı için yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Míchel için son haftalar özellikle kendi oyun anlayışını takıma yerleştirme süreciyle geçti.

Bu süreçte sonuçlar ikinci planda kaldı. Ajax hazırlık dönemine Panathinaikos karşısında 3-1’lik yenilgiyle başladı, ardından AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) ve Burnley (2-1) galibiyetleriyle güven kazandı. Bu maçların arasında VfL Bochum ile de 1-1 berabere kalındı. Míchel’in ekibi ayrıca Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina’yı net biçimde geçti. Sırp kulübü iki maç sonunda tam 8-2 mağlup edildi. Marcos Leonardo ile Tolu Arokodare, pazar günü FC Volendam karşısında (1-3) Ajax formasıyla ilk gayriresmi gollerini attı.

Genç üst düzey yetenekler Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) ve Abdellah Ouazane (17), son haftalarda İspanyol teknik adamın gözüne girebilmek için fırsat buldu. İçlerinde özellikle Ouazane büyük etki bıraktı. Orta saha oyuncusu Vojvodina ile oynanan ilk maçta şık bir asist yaptı, ardından Burnley ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü kaydetti.

Oscar Gloukh da kendini gösterdi. Amsterdam’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından İsrailli oyuncu, Vojvodina ile oynanan rövanşta yaptığı hat-trick ile Míchel’e net bir mesaj verdi.

Oyun anlayışı

Míchel’in oyun anlayışı net. Ajax oyunun kontrolünü eline almalı. Bunun temelinde topa sahip olma var. İspanyol teknik adam, takımının sahada önde oynamasını, erken baskı yapmasını ve topsuz oyundaki yoğun hareketlilikle fırsatlar üretmesini istiyor. Topu kaybettikten sonra hızla geri kazanmak da onun futbol felsefesinin önemli bir parçası.

Ajax topa sahipken savunmanın önünde bir ön liberonun yer aldığı 4-3-3 dizilişiyle başlıyor. Buradan sonra beklerden biri orta sahaya çıkarken, diğeri stoperlerin yanına yerleşiyor. Böylece üç stoperli bir yapı ve geçiş savunmasını güvence altına alan bir ön libero ortaya çıkıyor. Hücum bloğu ise iki kanat oyuncusu, ileri çıkan bek ve çizgiler arasında ile ceza sahası çevresinde tehlike yaratması gereken hücum yönü güçlü iki orta saha oyuncusundan oluşuyor. Forvet Marcos Leonardo’nun mümkün olduğunca uçta kalması gerekiyor. Brezilyalıdan esas olarak bitirici rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Savunmada Míchel, oyuncular arası mesafenin kısa kaldığı kompakt bir takım tercih ediyor. Ajax bu yapıdan düzenli olarak 4-4-2 dizilişiyle önde baskı yapıyor; burada 10 numara santrforun yanında konumlanıyor.

Şimdilik Míchel, takımının bu prensipleri benimseme şeklinden memnun. "Her zaman söylerim, bir oyuncu baskı yapmak için öne çıktığında takıma enerji verir. Eğer ben topu kazanmak için belirli bir kararlılıkla koşarsam, takım da topu geri kazanacak enerjiye sahip olduğumuzu hisseder. Bu enerji sürekli akmalı. Her aksiyonda takım arkadaşına yardım etmek istediğini gösterirsin."

"Ve hücum etmek için bir, iki, üç, dört ya da on değil, on bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum etmek için on bir oyuncu istiyoruz. Bunun tam bir inançla ve belli bir keyifle yapılması gerekiyor" dedi kısa süre önce Ajax’ın kulüp sitesine.

Bu oyun anlayışını en iyi şekilde uygulayabilmek için, alanları tanıyıp kullanabilen teknik kapasitesi yüksek ve taktik açıdan zeki oyuncular gerekiyor. Ajax’ın bu yaz Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique ve neredeyse kesin olarak Marc-André Ter Stegen gibi isimlere yönelmesinin nedeni de bu.

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Kilit oyuncu

Belki de bu transfer yazının en iyi saklanan sırrı, Julian Brandt’ın Ajax’a gelişi oldu. 30 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu Amsterdam ekibine bonservissiz imza attı ve böylece Borussia Dortmund’daki yedi sezonun ardından kariyerindeki ilk yurt dışı macerasına başladı.

48 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kağıt üzerinde doğrudan Eredivisie’nin mutlak yıldızlarından biri konumunda. Asıl soru Brandt’ın gerçekten ne kadar hazır olduğu, ancak seviyesini yakalarsa Ajax; tekniği, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle maçları çözebilecek bir oyuncuya sahip olacak.

Bu da Ajax’ın geçen sezon orta sahada sık sık eksikliğini hissettiği oyuncu tipiyle birebir örtüşüyor. Hücum oyunu sık sık ağır ve fazla öngörülebilir görünüyordu; bu yüzden Amsterdam ekibi çoğu kez Mika Godts’un bireysel kalitesine bel bağladı. Brandt ile birlikte Míchel, yoğun baskı altında pas alabilen, dar alanda çözümler üreten ve tek bir ara pasıyla oyuncuları kaleciyle karşı karşıya bırakabilen bir hücum orta sahasına kavuşuyor. Marcos Leonardo da bundan faydalanabilecek bir santrfor.

Godts’un PSG’ye üst düzey bir transferinin giderek daha gerçekçi hale gelmesi ve olası halefi konusunda belirsizlik sürmesi nedeniyle, Brandt Ajax’ın en yaratıcı oyuncusu olmaya aday görünüyor.

Ajax

Kim çıkış yapacak?

Abdellah Ouazane hazırlık dönemindeki çizgisini sürdürmeyi başarırsa, bu sezon Ajax orta sahasında sansasyona dönüşecek tüm özelliklere sahip. Julian Brandt’ın gelişi ve Oscar Gloukh’un varlığı nedeniyle 10 numara pozisyonundaki rekabet yoğun, ancak 17 yaşındaki Ouazane 8 numara rolünde de son derece etkili oynayabiliyor. Üstelik kadrodaki daha tecrübeli orta saha oyuncularından öğrenebileceği çok şey var.

Míchel, Burnley karşısındaki hazırlık galibiyetinin ardından Ajax Life’a yaptığı açıklamada genç yetenekten övgüyle söz etti ve yeni sezonda ona bolca fırsat vermeye hazırlanıyor gibi görünüyor. "Ouazane’nin performansı üst düzey. Elbette kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğu kesin."

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Ajax geçen sezonu şampiyon PSV’nin tam 28 puan gerisinde tamamladı. Buna rağmen teknik direktör Jordi Cruijff birkaç ay önce bu sezon doğrudan yeniden lig şampiyonluğu yarışına girme yönündeki son derece yüksek hedefi dile getirdi.

Bu sözler yaz aylarında somut adımlarla da desteklendi. Birden fazla tecrübeli ve kaliteli takviyeyle Ajax, kulübün hemen hücuma geçmek istediğini gösterdi. Üstelik bu hırs kolayca açıklanabilir. Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasındaki altıncı sırayı kesin olarak Portekiz’e kaptırdı; bu nedenle Eredivisie, 2027 yazından itibaren yalnızca bir doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taraftarlar yeniden kupalar için yarışan bir takım özlüyor. Bu nedenle iddialı transfer yazıyla birlikte beklentiler de ciddi şekilde yükseldi. Lig şampiyonluğu için gerçekten güçlü bir yarış vermek, Míchel ve Ajax için asgari hedef gibi görünüyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Julian Brandt. Alman oyuncu fit kalırsa doğrudan Ajax’ın yaratıcı beyni olur. Oyun görüşü, tekniği ve tecrübesi orta sahayı daha üst seviyeye taşır.

En büyük hayal kırıklığı: Maher Carrizo. Ajax geçen kış Arjantinli oyuncuya ciddi yatırım yaptı, ancak şimdilik ilk 11’de yer beklememeli. Carrizo’nun sabrı yeni sezonda bir kez daha yedek rolüyle sınanacak. Mesele Carrizo’nun çok eksiği olması değil, sadece hiyerarşide önünde başka oyuncular bulunması.

En iyi transfer: Julian Brandt. Başka kim olabilir? Ajax bonservissiz olarak 48 kez Almanya Milli Takımı formasını giymiş ve yıllarca en üst seviyede oynamış bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Bu yaratıcı isim, yazın en iyi Eredivisie transferi çıkabilir.

Gol kralı: Marcos Leonardo. Brezilyalı kanıtlanmış bir golcü. Brandt’ın servisleri ve kanatlardan yeterli beslenmeyle 2026/27 sezonunda Ajax’ın açık ara en golcü oyuncusu olur.

Avrupa’daki sonuç: Konferans Ligi yarı finali. Ajax bireysel kalite açısından birçok katılımcıdan üstün ve bu nedenle çok ileri gidebilir. Ancak kupayı gerçekten kazanabilmek için her şeyin yerine oturması gerekecek.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: İkincilik. Ajax bu yaz önemli bir kalite enjeksiyonu aldı, ancak PSV şimdilik hâlâ geçilmesi gereken takım konumunda. PSV savunmasının önümüzdeki haftalarda daha da ciddi şekilde güçlendirilmesi bekleniyor. Eindhoven ekibinin kadrosu hâlâ bireysel kalite taşıyor ve fark yaratabilecek olağanüstü sayıda oyuncuya sahip. Joey Veerman, Sergiño Dest ve Ricardo Pepi gibi kilit isimler ancak transfer döneminin geç safhasında, yerlerine denk oyuncular gelmeden ayrılırsa, şampiyonluk yarışı yine tamamen açılabilir.

Diğer tüm sezon öncesi değerlendirmeleri

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Aşağıda, şimdiye kadar yayımlanan kulüp değerlendirmelerini bulabilirsiniz:

ADO Den Haag

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

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