Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta sezon öncesi değerlendirme serimizde Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odak noktamız Ajax. Transfer yazını analiz ediyor, Míchel’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

Ajax’ın yeni teknik direktörü olarak Míchel’in önünde son derece zorlu bir görev var: Amsterdam ekibini yeniden bir şampiyonluk adayı haline getirmek. Kadroyu güçlendirme sürecinde, doğrudan fark yaratabilecek tecrübeli oyunculara bilinçli şekilde yönelindi. Bu rota değişikliğinin Ajax’ı yeniden zirveye taşıyıp taşımayacağını önümüzdeki aylar gösterecek.

2025/26 sezonu Ajax için çok çabuk unutulmak istenecek türden bir sezon oldu. Francesco Farioli yönetiminde lig şampiyonluğu kıl payı kaçtıktan sonra, onun halefi John Heitinga’nın yeniden göze hoş gelen futbolu getirmesi gerekiyordu. Ancak alınan neredeyse her karar ters tepti. Takımın başında bir sezonda tam üç farklı teknik direktör yer aldı ve Avrupa kupaları için oynanan play-off’lar üzerinden Conference League elemesi bileti ancak büyük zorluklarla alındı.

Teknik direktör Jordi Cruijff ardından sert şekilde müdahale etti. Kadroda kapsamlı bir eleme yapıldı ve tam beş takviyeyle Ajax önemli ölçüde tecrübe ve liderliği bünyesine kattı. Hedef son derece net: kulüp yeniden kupalar için yarışmalı ve PSV ile arasındaki farkı kapatmalı. Bu yüzden, Míchel’in kağıt üzerinde geçen sezona göre çok daha dengeli görünen bir kadrodan, hafta hafta ikna edici performans gösteren bir takım oluşturup oluşturamayacağını görmek son derece ilgi çekici olacak.

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Gelen ve giden transferler

Ajax yönetimi 2025 yazında daha çok teknik becerisi yüksek takviyeleri hedeflerken, son haftalarda öncelik ilk sırada tecrübeye verildi. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique ve Tolu Arokodare ile Amsterdam ekibi kadrosuna önemli ölçüde deneyim ve kalite kattı; Marc-André Ter Stegen’in gelişi ise haftalardır gündemde. Daley Blind’in de tecrübesiyle önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ajax, Leonardo için neredeyse 20 milyon euro ödedi.

Yine de bu oyuncuların bir kısmıyla ilgili riskler de var. Örneğin 34 yaşındaki Ter Stegen, son iki yılda sakatlıklar nedeniyle yalnızca 12 resmi maça çıkabildi; Blind ise artık 36 yaşında. Onun varlığı Youri Baas ile Dies Janse’nin gelişimini yavaşlatmaz mı?

Cruijff bu arada kadro elemesini sert şekilde sürdürdü. Yüksek maaşlı Wout Weghorst ve Branco van den Boomen bonservissiz ayrılırken, Sivert Mannsverk mütevazı bir bonservis bedeli karşılığında satıldı. Ajax, üst düzey yetenek Sean Steur’dan tam 23,5 milyon euro gelir elde etti. Ayrıca kiralık oyuncular Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu ve Viteszlav Jaros’un ayrılığıyla maaş bütçesinde de ciddi alan açıldı. Bu durum, 9 milyon euronun üzerinde bir bedelle Ipswich Town’a transfer olan Chuba Akpom için de geçerli.

Ajax önümüzdeki haftalarda her halükarda yeni bir ön libero ile kadrosunu güçlendirmek istiyor, ancak bunun yanında Mika Godts’un ayrılığı ihtimalini de hesaba katmak zorunda görünüyor. Belçikalı oyuncu, Paris Saint-Germain’in ciddi ilgisi altında. Fransız devi, Amsterdam ekibinin yıldızıyla kişisel şartlarda ana hatlarıyla anlaşmış durumda ve onun için 45 milyon euroluk açılış teklifini sundu.

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Hazırlık dönemindeki sonuçlar

Ajax, Conference League ikinci eleme turundan itibaren mücadeleye başladığı için yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Son haftalar, Míchel açısından daha çok kendi oyun anlayışını takıma yerleştirme süreciyle geçti.

Bu süreçte sonuçlar ikinci planda kaldı. Ajax hazırlık dönemine Panathinaikos karşısında alınan 3-1’lik yenilgiyle başladı, ardından AEK Larnaca (1-0), Olympiakos (1-0) ve Burnley (2-1) galibiyetleriyle güven kazandı. Arada VfL Bochum ile de 1-1 berabere kalındı. Míchel’in ekibi, Conference League ikinci eleme turunda ise FK Vojvodina’yı ikna edici şekilde geçti. Sırp kulübü iki maç sonunda tam 8-2 mağlup edildi. Marcos Leonardo ile Tolu Arokodare, pazar günü FC Volendam karşısında (1-3) Ajax formasıyla ilk gayriresmi gollerini attı.

Genç üst düzey yetenekler Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) ve Abdellah Ouazane (17), son haftalarda İspanyol çalıştırıcının gözüne girmek için fırsat buldu. Bunlar arasında özellikle Ouazane büyük etki bıraktı. Orta saha oyuncusu, Vojvodina ile oynanan ilk maçta şık bir asist yaptı, ardından Burnley ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü kaydetti.

Oscar Gloukh da kendini gösterdi. Amsterdam’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından İsrailli oyuncu, Vojvodina ile oynanan rövanşta yaptığı hat-trick ile Míchel’e net bir mesaj verdi.

Oyun anlayışı

Míchel’in oyun anlayışı net. Ajax oyunun inisiyatifini almalı. Bunun çıkış noktası ise topa sahip olmak. İspanyol teknik adam, takımının sahada önde oynamasını, erken baskı yapmasını ve topsuz alanda yoğun hareketlilikle fırsatlar üretmesini istiyor. Topun doğrudan geri kazanılması da onun futbol felsefesinin önemli bir parçası.

Ajax topa sahip olduğunda, savunmanın önünde bir ön liberonun yer aldığı 4-3-3 dizilişiyle başlıyor. Buradan bir bek orta sahaya kayarken, diğer bek stoperlerin yanında konumlanıyor. Böylece, üç stoperli bir oyun kurulumuyla birlikte geçiş savunmasını güvenceye alan bir ön liberonun yer aldığı bir yapı ortaya çıkıyor. Hücum bloğu ise iki kanat oyuncusu, içe kat eden bek ve çizgiler arasında ile ceza sahası çevresinde tehlike yaratması gereken iki ofansif orta saha oyuncusundan oluşuyor. Forvet Marcos Leonardo’nun ise mümkün olduğunca uçta kalması gerekiyor. Brezilyalıdan esas beklenti, daha çok bitirici rolü üstlenmesi.

Savunmada Míchel, oyuncular arası mesafelerin kısa kaldığı kompakt bir takım tercih ediyor. Ajax bu yapıdan düzenli olarak 4-4-2 dizilişiyle önde baskı yapıyor; burada 10 numara, santrforun yanında oynuyor.

Şimdilik Míchel, takımının bu prensipleri benimseme biçiminden memnun. “Her zaman söylüyorum; bir oyuncu öne çıkıp baskı yapmaya gittiğinde takıma enerji verir. Ben topu kazanmak için belirli bir kararlılıkla koşarsam, takım da topu geri kazanacak enerjiye sahip olduğumuzu hisseder. O enerji sürekli akmalı. Her aksiyonda takım arkadaşına yardım etmek istediğini gösterirsin.”

“Ve hücum etmek için bir, iki, üç, dört, on değil, on bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum etmek için on bir oyuncu istiyoruz. Bunun tam bir inançla ve belli bir neşeyle yapılması gerekiyor” dedi kısa süre önce Ajax’ın kulüp sitesine.

Bu oyun anlayışını en iyi şekilde uygulayabilmek için hem teknik açıdan becerili hem de taktik olarak zeki, boşlukları fark eden ve o alanları nasıl kullanacağını bilen oyuncular gerekiyor. Bu da Ajax’ın bu yaz neden Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique ve neredeyse kesin olarak Marc-André Ter Stegen gibi isimlere yöneldiğini açıklıyor.

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Kilit oyuncu

Belki de bu transfer yazının en iyi saklanan sırrı Julian Brandt’ın Ajax’a gelişi oldu. Otuz yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Amsterdam’a bonservissiz geldi ve böylece Borussia Dortmund’daki yedi sezonun ardından kariyerindeki ilk yurtdışı macerasına başladı.

48 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kağıt üzerinde doğrudan Eredivisie’nin mutlak yıldızlarından biri konumunda. Asıl soru, Brandt’ın fiziksel olarak ne kadar hazır olduğu; ancak seviyesini yakalarsa Ajax, tekniği, yaratıcılığı ve oyun görüşüyle maçları çözebilecek bir oyuncuya sahip olacak.

Geçen sezon Ajax’ın orta sahada sık sık eksikliğini hissettiği oyuncu tipi tam olarak buydu. Hücum oyunu sık sık ağır ve fazla öngörülebilir görünüyordu; bu da Amsterdam ekibini çoğu kez Mika Godts’un bireysel kalitesine bağımlı hale getiriyordu. Brandt ile Míchel, yoğun baskı altında pas alabilen, dar alanlarda çözüm üreten ve tek bir ara pasıyla oyuncuları kaleciyle karşı karşıya bırakabilen bir ofansif orta sahaya sahip. Marcos Leonardo da bundan faydalanabilecek bir santrfor.

Godts’un PSG’ye üst düzey bir transfer yapma ihtimali giderek daha gerçekçi hale gelirken ve olası halefi konusunda da hâlâ belirsizlik varken, Brandt Ajax’ın en yaratıcı oyuncusu olmaya aday görünüyor.

Ajax

Kim çıkış yapacak?

Abdellah Ouazane hazırlık dönemindeki çizgisini sürdürebilirse, bu sezon Ajax orta sahasında bir sansasyona dönüşmek için gereken her şeye sahip. Julian Brandt’ın gelişi ve Oscar Gloukh’un varlığıyla 10 numara pozisyonundaki rekabet güçlü, ancak 17 yaşındaki Ouazane 8 numara olarak da son derece etkili oynayabiliyor. Üstelik kadrodaki daha tecrübeli orta saha oyuncularından öğrenebileceği çok şey var.

Míchel, Burnley karşısında alınan hazırlık galibiyetinin ardından Ajax Life’a yaptığı açıklamada bu yetenekten övgüyle bahsetti ve gelecek sezon ona bolca fırsat vermeye hazırlanıyor gibi görünüyor. “Ouazane’nin performansları üst düzey. Elbette hâlâ gelişmesi gerekiyor, ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğu kesin.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Ajax geçen sezonu, şampiyon PSV’nin tam 24 puan gerisinde kapattı. Buna rağmen teknik direktör Jordi Cruijff birkaç ay önce bu sezon yeniden doğrudan lig şampiyonluğu yarışının içinde yer alma yönünde son derece yüksek bir hedef ortaya koydu.

Bu sözler bu yaz yapılan hamlelerle de desteklendi. Birden fazla tecrübeli ve kaliteli takviyeyle Ajax, kulübün doğrudan hücuma geçmek istediğini gösterdi. Bu hedefin güçlü bir açıklaması da var. Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasındaki altıncı yeri kesin olarak Portekiz’e kaptırdı; bu nedenle Eredivisie, 2027 yazından itibaren yalnızca bir doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından taraftarlar yeniden kupalar için yarışan bir takım özlüyor. Bu nedenle iddialı transfer yazıyla birlikte beklentiler de ciddi şekilde yükseldi. Lig şampiyonluğu için ciddi biçimde yarışmak, bu durumda Míchel ve Ajax adına asgari hedef gibi görünüyor.

(İddialı) tahminler

Yılın oyuncusu: Julian Brandt. Alman oyuncu sağlıklı kalırsa doğrudan Ajax’ın yaratıcı beyni olur. Oyun görüşü, tekniği ve tecrübesi orta sahayı bir üst seviyeye taşır.

En büyük hayal kırıklığı: Maher Carrizo. Ajax geçen kış Arjantinli oyuncuya ciddi yatırım yaptı, ancak şimdilik ilk 11’de yer bulması beklenmiyor. Carrizo’nun sabrı, gelecek sezon bir kez daha yedek rolüyle sınanacak. Mesele Carrizo’nun çok eksiği olması değil; sadece hiyerarşide onun önünde başka oyuncular bulunuyor.

En iyi transfer: Julian Brandt. Başka kim olabilir? Ajax bonservissiz olarak 48 kez Almanya Milli Takımı formasını giymiş, yıllarca en üst seviyede performans göstermiş bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu yaratıcı isim, yazın en iyi Eredivisie transferi çıkabilir.

Gol kralı: Marcos Leonardo. Brezilyalı kendini kanıtlamış bir golcü. Brandt’ın servisleri ve kanatlardan gelecek yeterli destekle 2026/27 sezonunda Ajax’ın açık ara en golcü oyuncusu olur.

Avrupa’daki sonuç: Conference League yarı finali. Ajax birçok katılımcıya göre daha fazla bireysel kaliteye sahip ve bu nedenle çok ileriye gidebilir. Ancak kupayı gerçekten kazanabilmek için her şeyin tam yerli yerine oturması gerekecek.

Eredivisie’de final sıralaması: İkincilik. Ajax bu yaz ciddi bir kalite enjeksiyonu aldı, ancak PSV hâlâ geçilmesi gereken takım konumunda. PSV savunmasının önümüzdeki haftalarda daha da ciddi biçimde güçlendirilmesi bekleniyor. Eindhoven ekibinin kadrosu hâlâ bireysel kaliteyle dolup taşıyor ve fark yaratabilecek olağanüstü sayıda oyuncuya sahip. Joey Veerman, Sergiño Dest ve Ricardo Pepi gibi kilit isimlerin transfer döneminin geç safhasında, eşdeğer yerlerine yenileri alınmadan ayrılması halinde ise şampiyonluk yarışı yeniden sonuna kadar açılabilir.

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta 18 kulübün tamamını ayrı ayrı mercek altına alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını merak mı ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. Ajax hakkındaki kendi (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.































