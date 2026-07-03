"Fazla heyecanlanmayın"... Abu Treika, Avustralya maçı öncesinde Firavunlar'a bir tavsiye veriyor

Arap ve Afrika taraftarları, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında Mısır milli takımı ile Avustralya milli takımı arasında oynanacak olan ve bir sonraki tura yükselme mücadelesinin ötesinde iki kat daha büyük öneme sahip olan bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

beIN SPORTS kanallarında maçı değerlendiren eski Mısır milli takım yıldızı Muhammed Abu Treika, bu karşılaşmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Mısır milli takımı bu maçta sadece kendini değil, tüm Arap dünyasını ve Afrika kıtasını da temsil ediyor” dedi.

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: “Bugün karşımızda altın bir fırsat var. Bu konuda mantıklı davranılmasını istiyorum; akıl bir süsdür… Akıl ile oynanan maçlar… Ruhunuzun ve coşkunuzun farkındayız, ancak kazanan akıldır.”

Kazanmanın anahtarının, top hakimiyeti ve yerden hızlı oyunla rakibi futbol açısından kışkırtmakta yattığını açıklayan Abu Treika, şöyle dedi: "Karşınızdaki milli takımı futbol açısından kışkırtın. Nasıl kışkırtacaksınız? Topa hakim olup hızlı oynayarak. Çünkü o, hücum etmeye ve saldırmaya alışık. Bu yüzden bugün top hakimiyetimiz, pas hatası yapmadan oynadığımız bir hakimiyet olmalı."

Abu Treika, açıklamasını “Firavunlar”ın maçı kazanma yeteneğine olan güvenini vurgulayarak tamamladı: “Avustralya’yı yenebilmemiz için gerekli yeteneğe ve tüm şartlara sahip olduğumuza inanıyorum.”

Bu karşılaşma, turnuvada ilerlemeye devam etme konusunda taraftarların büyük umutlar beslediği Mısır milli takımının Dünya Kupası yolculuğunda bir dönüm noktası olarak görülüyor.