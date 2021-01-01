Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye eleştiri: Bu çile neden seyredilsin?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü piyanist taraftarı Fazıl Say, takımının Yeni Malatyaspor karşısında iki puan bırakmasının ardından eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe taraftarı olan ve sarı-lacivertli takımın maçlarını yakından takip eden Say, üzüntüsünü Twitter'da paylaştı.

Fazıl Say ne söyledi?

Kaç milyon @Fenerbahce liyiz dostlar?30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk , inançsızlık, ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu “çile” niye seyredilsin ki?

Sen söyle arkadaş...@12numaraorg — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 8, 2021

Malatya'da bırakılan iki puanla şampiyonluk yarışında önemli bir darbe alan Fenerbahçe'deki problemi motivasyon eksikliğine bağlayan Say, oyuncu kalitesinin de alınan skorlarda etkili olduğunu söyledi.

"Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30-35 milyon mu? Kaç yıllık çile bu? Bu durum ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik. Ne bu? Ve bu çile niye seyredilsin ki?"

"Genco Erkal'ın, 'Bir seviye çizgisinin altında kalmamak' diye güzel bir sözü vardır. Yani ne yaparsan yap o çizginin altına düşme, işini kötü yapma. Çalış ve öyle hazırlan ki işini kötü yapma. Hep iyi kal, şans veya haksızlık, hiçbir şey seni çökertemesin"

Erol Bulut'u da eleştirmişti

Twitter hesabının kontrolünü sosyal medya danışmalarından alıp, kendi yönetmeye başladığından bu yana Fenerbahçe maçlarının ardından sıklıkla gündeme gelen Say, daha önce de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirmişti.

Gençlerbirliği maçı sonrası Bulut'a sitem eden Say, Bulut'un kötü skorların ardından üzülmediğini söylemişti.

2008 Kumru 8 yaşında

4-1 yendiğimiz bir maçtı)))) pic.twitter.com/TYwvzK1cus — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 8, 2021

Fenerbahçeli taraftarların kendisiyle paylaştığı Emre Belözoğlu'na yönelik eleştirileri de paylaşan Say'ın yorumları ve eleştirileri destek aldı.

Say maç öncesi de kızı Kumru Say ile birlikte 2008 yılında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı bir karşılaşma sırasında çektikleri formaları fotoğraflarını paylaşmıştı.

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