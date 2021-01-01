Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara öneri: Takım sanata yönelmeli!

Son dönemde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Fazıl Say, Gaziantep FK maçı sonrası ilginç bir öneride bulundu.

Fenerbahçe taraftarı dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK karşılaşmasının ardından tuttuğu takımın oyuncularına tavsiylerde bulundu.

Fenerbahçe'nin maç boyunca tuhaf goller kaçırdığının altını çizen Say, okuma ve dinleme önerilerinde bulundu.

Fenerbahçe maçlarının ardından sıklıkla sosyal medya hesaplarından takım durumunu ve Fenerbahçe gündemini değerlendiren Say, geçtiğimiz haftalarda alınan olumsuz skorların ardından Erol Bulut'u hem de Emre Belözoğlu'nu eleştirmişti.

Say'ın eleştirilerinden Fenerbahçe yönetimi ve başkan Ali Koç da nasibini almıştı.

Tuhaf gollerin kaçırıldığı tuhaf gollerin olduğu ama sonuçta üzülmediğimiz @Fenerbahce maçından sonra; bu futbolcularımız; sabahları barok ve Bach dinlesin, cesur ve bilinç için Nazım Hikmet okusun,Pir Sultan Abdal okusun, Monet resimleri öğrensin, akşamları Miles Davis dinlesin — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 12, 2021

Sanat tavsiyesi

Gaziantep FK karşısında alınan üç puanın ardından bu defa olumsuz bir eleştiride bulunmayan Say, Fenerbahçeli futbolculara sabahları barok ve Johann Sebastian Bach, akşamlarıysa Miles Davis dinlemeyi, cesaret ve bilinç için Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi önerdi.

Dünyaca ünlü sanatçının Fenerbahçe'nin 100'üncü kuruluş yılı olan 2007'de Fenerbahçe Senfonisi bestelemiş ve Bilkent Senfoni Orkestrası ve Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde konserler vermişti.

Say'ın Fenerbahçe için hazırladığı albümde Fenerbahçe isimli kendisinin bestelediği bir eser de yer alıyordu.