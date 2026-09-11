İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Suudi Roshn Ligi'ndeki Faysali maçında ilk on birdeki yerini geri aldı.

İttihad, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cuma günü Faysali'ye konuk olacak. Karşılaşma Mecmea Spor Şehri Stadı'nda oynanacak.

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, maçın ilk on birini açıkladı. Buna göre En-Nesyri, hücum hattının merkezinde Nijeryalı George Ilenikhena ile birlikte yer aldı.

Buna karşılık Wissing, takımın yeni transferi Hollandalı Georginio Wijnaldum'un oyuna dahil edilmesini erteleyerek onu yedek kulübesinde bıraktı ve orta sahada Senegalli Dion Lopy ile Kolombiyalı Richard Ríos ikilisine güvendi.

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İttihad, Suudi Ligi'ndeki olumlu sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor. Nitekim 6 hafta geride kalırken, Al-Khaleej ile birlikte henüz hiç yenilmeyen tek takım konumunda.

"El-Amid" 14 puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Bu puanları 4 galibiyet ve 2 beraberlikle topladı ve zirvedeki üçlü olan Hilal, Nassr ve Kadisiye'nin sırasıyla yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Faysali, üst lige çıkışından bu yana Roshn Ligi'nde hiçbir galibiyet elde edemedi. 3 maçta berabere kalıp aynı sayıda maç kaybeden takım, 3 puanla puan tablosunda sondan bir önceki sırada, yani on yedinci sırada yer alıyor.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oluştu: