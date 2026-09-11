24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Faysali, Nusairi'yi Ittihad'ın kadrosuna döndürdü: Wijnaldum'un durumu ise şöyle

Al-Faisaly - Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Premier Lig
Y. En-Nesyri
G. Wijnaldum
Suudi Arabistan
Fas
Hollanda

"Amid" beşinci galibiyetinin peşinde

İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Suudi Roshn Ligi'ndeki Faysali maçında ilk on birdeki yerini geri aldı.

İttihad, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cuma günü Faysali'ye konuk olacak. Karşılaşma Mecmea Spor Şehri Stadı'nda oynanacak.

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, maçın ilk on birini açıkladı. Buna göre En-Nesyri, hücum hattının merkezinde Nijeryalı George Ilenikhena ile birlikte yer aldı.

Buna karşılık Wissing, takımın yeni transferi Hollandalı Georginio Wijnaldum'un oyuna dahil edilmesini erteleyerek onu yedek kulübesinde bıraktı ve orta sahada Senegalli Dion Lopy ile Kolombiyalı Richard Ríos ikilisine güvendi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

İttihad, Suudi Ligi'ndeki olumlu sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor. Nitekim 6 hafta geride kalırken, Al-Khaleej ile birlikte henüz hiç yenilmeyen tek takım konumunda.

"El-Amid" 14 puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Bu puanları 4 galibiyet ve 2 beraberlikle topladı ve zirvedeki üçlü olan Hilal, Nassr ve Kadisiye'nin sırasıyla yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Faysali, üst lige çıkışından bu yana Roshn Ligi'nde hiçbir galibiyet elde edemedi. 3 maçta berabere kalıp aynı sayıda maç kaybeden takım, 3 puanla puan tablosunda sondan bir önceki sırada, yani on yedinci sırada yer alıyor.

İttihad'ın ilk on biri şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Predrag Rajković
  • Savunma: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Hassan Kadesh - Fares Abdi
  • Orta saha: Ahmed Al-Ghamdi - Dion Lopy - Richard Ríos
  • Hücum: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin