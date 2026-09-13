24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Faysali karşısındaki yokluğunun ardından: Vesiniç, Awar'ın Şimal maçındaki durumunu açıkladı

H. Aouar
J. Wissing
Al-Shamal - Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Cezayir
Almanya
Katar
Suudi Arabistan

Cezayirli orta saha oyuncusu "Kaplanlar"ın en önemli yıldızlarından biri

Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Cezayirli yıldızı Houssem Aouar'ın Katar ekibi El Şamal'a karşı oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında yer alıp almayacağına dair durumu açıkladı.

İttihad, Asya Şampiyonası'nda lig aşamasının ilk haftasında yarın Pazartesi günü Hor'daki Beyt Stadı'nda El Şamal'a konuk olacak.

Wissing, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi "El Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Aouar'ın El Şamal maçında takımla birlikte oynamaya hazır hale geldiğini belirtti.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Cezayirli yıldız, İttihad'ın Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında önceki gün Cuma günü El Feysali'ye karşı oynadığı ve 3-1'lik galibiyetle sona eren son maçında forma giymemişti.

Aouar'ın dönüşü Suudi kulübü için güçlü bir katkı anlamına geliyor; özellikle de son yıllarda, tam olarak 2024 yazında Roma'dan katıldığı günden bu yana kulübün en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle.

İçinde bulunulan sezonda Aouar, farklı kulvarlardaki 8 maçta İttihad ile forma giydi ve bu maçlarda iki gol atmayı ve bir gol pası vermeyi başardı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin