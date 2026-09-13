Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Cezayirli yıldızı Houssem Aouar'ın Katar ekibi El Şamal'a karşı oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında yer alıp almayacağına dair durumu açıkladı.

İttihad, Asya Şampiyonası'nda lig aşamasının ilk haftasında yarın Pazartesi günü Hor'daki Beyt Stadı'nda El Şamal'a konuk olacak.

Wissing, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi "El Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Aouar'ın El Şamal maçında takımla birlikte oynamaya hazır hale geldiğini belirtti.

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Cezayirli yıldız, İttihad'ın Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında önceki gün Cuma günü El Feysali'ye karşı oynadığı ve 3-1'lik galibiyetle sona eren son maçında forma giymemişti.

Aouar'ın dönüşü Suudi kulübü için güçlü bir katkı anlamına geliyor; özellikle de son yıllarda, tam olarak 2024 yazında Roma'dan katıldığı günden bu yana kulübün en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle.

İçinde bulunulan sezonda Aouar, farklı kulvarlardaki 8 maçta İttihad ile forma giydi ve bu maçlarda iki gol atmayı ve bir gol pası vermeyi başardı.