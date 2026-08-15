Suudi Arabistan Ligi tarihinde Hilal'in maçında 3 penaltı kazandığı ilk takım Feyzali değildi; bu duruma daha önce 4 kurban daha maruz kalmıştı.

Hilal, dün cuma günü Mamlaka Arena'da oynanan Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feyzali'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3 penaltı kazandı ve hepsini de gole çevirdi.

"Suudiye" kanalındaki "Dorina Gayr" programına göre, Hilal profesyonellik döneminde 5 farklı durumda tek bir maçta 3 penaltı kazandı; Feyzali bunların en son kurbanı oldu.

Bu hikaye 2019-2020 sezonunda başladı; Hilal, Raid'i 3-1 yendiği maçta 3 penaltı kazanmıştı. Ardından bir sonraki sezon Ayn'ı 5-0 mağlup ettiği maçta bu durum tekrarlandı.

Üçüncü kez 2022-2023 sezonunda, Batin'i 3-1 yendiği maçta yaşandı. Sonra 2024-2025 sezonunda Riyad'ı aynı skorla mağlup ettiğinde tekrarlandı ve bu sezonun başında Feyzali karşısında bir kez daha yaşandı.

Belirtmek gerekir ki Hilal şu ana kadar 3 puanla, ikinci sıradaki Kadisiye ile averaj farkıyla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor.