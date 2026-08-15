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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed

Çeviri:

Faysali ilk kurban değil: Hilal'in 3 penaltı kazandığı 5 maçın hikâyesi

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Lider"in Roshn Ligi'ndeki ilk çıkışına damga vuran istisnai bir olay

Suudi Arabistan Ligi tarihinde Hilal'in maçında 3 penaltı kazandığı ilk takım Feyzali değildi; bu duruma daha önce 4 kurban daha maruz kalmıştı.

Hilal, dün cuma günü Mamlaka Arena'da oynanan Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feyzali'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3 penaltı kazandı ve hepsini de gole çevirdi.

"Suudiye" kanalındaki "Dorina Gayr" programına göre, Hilal profesyonellik döneminde 5 farklı durumda tek bir maçta 3 penaltı kazandı; Feyzali bunların en son kurbanı oldu.

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Bu hikaye 2019-2020 sezonunda başladı; Hilal, Raid'i 3-1 yendiği maçta 3 penaltı kazanmıştı. Ardından bir sonraki sezon Ayn'ı 5-0 mağlup ettiği maçta bu durum tekrarlandı.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Üçüncü kez 2022-2023 sezonunda, Batin'i 3-1 yendiği maçta yaşandı. Sonra 2024-2025 sezonunda Riyad'ı aynı skorla mağlup ettiğinde tekrarlandı ve bu sezonun başında Feyzali karşısında bir kez daha yaşandı.

Belirtmek gerekir ki Hilal şu ana kadar 3 puanla, ikinci sıradaki Kadisiye ile averaj farkıyla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor.

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