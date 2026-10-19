El-Feyha'nın Brezilyalı teknik direktörü Fabio Carille, takımının Suudi El-Ahli karşısında Pazartesi akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında 3-2 kaybettiği maçın ardından hakem heyetine ateş püskürdü. Carille, hakemin ilk yarının uzatma süresini bitmek yerine uzatma kararına itiraz etti; bu süre içinde El-Ahli tartışmalı bir gol kaydetmişti.

El-Ahli'nin yıldızı Ukraynalı Artem Bondarenko, ilk yarının uzatma süresinin üçüncü dakikasında ilk golü kaydetmişti. Oysa hakem sadece iki dakika uzatma vermişti; bu da tartışmalara yol açtı.

Ayrıca okuyun: Video: Dram ve 5 gol - El-Ahli, El-Feyha tuzağından zor kurtuldu

Carille, hakemin daha önce iki dakika uzatma verdikten sonra uzatma süresine bir dakika daha eklemesine şaşırdığını dile getirdi. El-Feyha teknik ekibinin bu uzatmadan haberdar olmadığını vurgulayan Carille, bunun kendisini maçın ardından hakemle tartışmaya ittiğini, özellikle de golün maçın gidişatını etkilediğini düşündüğü bir anda geldiğini belirtti.

El-Feyha teknik direktörü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Hakeme ilk yarının sonundaki uzatma süresine neden bir dakika eklediğini sordum, ki El-Ahli'nin golü o dakikadan geldi. Dördüncü hakemle mutabık kalarak bir dakika eklediğini söyledi. Biz teknik ekip olarak bundan haberdar değiliz ve olanlara şaşırıyorum."

Carille'nin itirazları hakem olayıyla sınırlı kalmadı. Takımının daha iyi bir sonuçla ayrılabileceğini vurgulayan Carille, oyuncularının ilk yarıda harcadığı fırsatlara dikkat çekti; aynı zamanda El-Ahli'nin golü kaydetmeden önce takımının kalesi için büyük bir tehlike oluşturmadığını düşündüğünü belirtti.

Brezilyalı teknik direktör, El-Feyha'nın maçı sonuçlandırmak için değerlendirebileceği fırsatları olduğunu da sözlerine ekledi. Maçın belli bölümlerinde ortaya koyduğu oyuna göre takımının hak ettiği sonucu alamadığını, buna karşın El-Ahli'nin fırsatlarını değerlendirip üç puanla ayrılmayı başardığını belirtti.

Geç gelen gol, maçın ardından geniş çaplı tartışmalara yol açtı; özellikle de golün, açıklanan iki dakikalık uzatma süresi aşıldıktan sonra kaydedilmesi nedeniyle. "El-Cezire" gazetesinin hakem analisti, eski uluslararası hakem Saad el-Kahtani ise golün sayılması kararının doğruluğunu teyit etti ve açıklanan sürenin asgari bir sınırı temsil ettiğini, hakemin bu süreyi uzatabileceğini açıkladı.

Böylece Carille'nin teknik ekibine uzatmanın bildirilmemesine yönelik itirazı ile hakemin El-Ahli'nin golünü saymasını destekleyen hakem uzmanının görüşü arasında farklı bakış açıları ortaya çıktı.



