Favori üçlüsünü açıklayan Erling Haaland'dan Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'ye büyük şok!

Dortmund'un önümüzdeki yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Norveçli golcüsü Erling Haaland, futbol dünyasındaki üç favori oyuncusunu açıkladı.

BFM TV'ye konuşan Haaland, 2021'de en beğendiği oyuncunun Robert Lewandowski olduğunu belirtirken, Polonyalı oyuncuyu Karim Benzema ve Lionel Messi izledi.

Kylian Mbappe'yi ve Cristiano Ronaldo'yu favori üçlüsüne dahil etmeyen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 karşılaşmada 23 gol atarken, altı da asist yapmıştı.

Adı birçok takımla anılan Haaland için finansal kaynak arayışında bulunan Barcelona'nın bu transfer için 100 milyon euro'luk finansal destek bulmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

Devlerin listesinde

Kylian Mbappe'yi bedelsiz olarak kadroya katmaya hazırlanan Real Madrid ile Fransız golcüyü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan PSG'nin de transfer listesinde yer alan Haaland'ın adı, bir dönem babasının da formasını giydiği Premier Lig ekibi Manchester City ve ezeli rakipleri United ile de anılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dortmund'un önümüzdeki sezon oynayacağı takıma ilişkin bir an önce karar vermesi için kendisine baskı yaptığını belirten Haaland bu baskıdan hoşlanmadığını ve takıma faydalı olabilmek için transferine değil sezonun kalan bölümündeki maçlara odaklanacağını söylemişti.

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