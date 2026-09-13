Messi, 19 golle Amerika Ligi'nde gol krallığı sıralamasının zirvesine tek başına yerleşti ve Dallas forması giyen Hırvat forvet Petar Musa'nın (18 gol) önüne geçti. Cumartesi akşamı/Pazar sabahı Nashville'in ağlarını sarsan Messi'ye rağmen Inter Miami, Doğu Bölgesi'nin zirve mücadelesinde 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Dokuzuncu kez Ballon d'Or kazanmaya aday olan yıldız, geçtiğimiz ağustos ayının sonunda milli takımda futbolu bırakacağını açıklamıştı; ancak 39 yaşındaki oyuncu Amerika Ligi'nde üstün performanslar sergilemeye devam ediyor.

Nashville karşısında Messi, 62. dakikada sol ayağıyla yaptığı falso vuruşla Inter Miami'yi 2-1 öne geçirdi.

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Bu konuda Inter Miami'nin geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos şunları söyledi: "Bu yeteneği ona Tanrı verdi. O (Messi) eşi benzeri olmayan türden bir oyuncu. Onun bir alternatifi yok."

Messi ayrıca 50 ve 77. dakikalarda iki kez direğe takıldı; attığı gol de Inter Miami'ye üç puanı kazandırmaya yetmedi, çünkü rakip ikinci yarının uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı.

Nashville'in teknik direktörü B.J. Callaghan şunları söyledi: "Çok iyi iki takım arasında oynanan, acımasız bir mücadeleye sahne olan üst düzey bir maçtı."

54 puanla Doğu Bölgesi'nin lideri olan Nashville, ikinci sıradaki Inter Miami ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

Lionel Messi, 2023'te Inter Miami'ye katıldığından bu yana çeşitli müsabakalarda Nashville karşısında oynadığı 14 maçta 17 gol kaydetti ve böylece Fransız "L'Équipe"gazetesine göre ABD'de gollerini en çok gördüğü takım haline geldi.

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