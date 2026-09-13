Messi, 19 golle Amerika Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesine tek başına yerleşti ve cumartesiyi pazara bağlayan gece Nashville'in filelerini havalandırdıktan sonra, 18 gole sahip olan Dallas'ın Hırvat forveti Petar Musa'nın önüne geçti; ancak Inter Miami, Doğu Bölgesi'nin liderlerinin karşı karşıya geldiği zirvede (2-2) beraberlikle yetindi.

Dokuzuncu kez Ballon d'Or kazanmaya aday olan futbolcu, geçen ağustos ayının sonunda milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı; ancak 39 yaşında Amerika Ligi'nde üstün performanslar sergilemeyi sürdürüyor.

Nashville karşısında Messi, 62. dakikada sol ayağıyla yaptığı falso vuruşla Inter Miami'yi (2-1) öne geçirdi.

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Bu konuda Inter Miami'nin geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos şöyle konuştu: "Tanrı ona bu yeteneği bahşetti. O (Messi) benzeri olmayan bir oyuncu. Onun yerine kimse konulamaz."

Messi ayrıca 50 ve 77. dakikalarda iki kez topu direğe gönderdi ve golü, ikinci yarının uzatma dakikalarında rakibin beraberliği yakalaması nedeniyle Inter Miami'ye üç puanı kazandırmaya yetmedi.

Nashville'in teknik direktörü BJ Callaghan ise şöyle dedi: "İki çok iyi takımın acımasızca mücadele ettiği, yüksek seviyeli bir maçtı."

54 puanla Doğu Bölgesi'nin lideri olan Nashville, ikinci sıradaki Inter Miami ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

Lionel Messi, 2023'te Inter Miami'ye katıldığından bu yana Nashville karşısında farklı kulvarlarda oynadığı 14 maçta 17 gol kaydederek, Fransız "L'Équipe"gazetesine göre, ABD'de gollerini en çok yediği takım haline geldi.

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