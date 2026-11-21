Barcelona, yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da LaLiga'nın 13. haftasında Villarreal'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Reklam

Sport gazetesinin haberine göre Villarreal, Lamine Yamal'ın favori kurbanı. Barcelona'nın kanat oyuncusu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'ini Villarreal karşısında yaptı.

Söz konusu maç, geçen yılın şubat ayında Spotify Camp Nou'da oynanmıştı.

O gün Barcelona, Villarreal'i 4-1'lik skorla ezip geçmiş, dört golün üçü Yamal'ın imzasını taşımıştı.

Lamine Yamal o maçta, kariyeri boyunca tek bir karşılaşmada ikiden fazla gol atamamanın yükünden kurtulmuştu. Unutulmaz ve olağanüstü bir performans sergileyen genç yıldız, yarın pazar günü bunu tekrarlamaya çalışacak.

Reklam Reklam

Ancak Yamal'ın Villarreal karşısındaki parlak performansı yalnızca o maçla sınırlı değil. Sarı formalı ekibe karşı oynadığı 6 maçta şimdiden 5 gol ve 2 asiste ulaşan Yamal için Villarreal, en sevdiği rakip haline geldi.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Villarreal, Yamal karşısında en çok zorlanan takım konumunda. Genç yıldız, bu rakibe karşı maç başına birden fazla gole katkı sağlıyor.

Yamal'ın Villarreal karşısındaki maçlarına tek tek bakmak, Katalan yıldızın futbol dünyasında geçtiği aşamaları sırasıyla izlemeye büyük ölçüde benziyor.

Reklam

Villarreal karşısındaki ilk maçına 27 numaralı formayla çıkan Lamine, Barcelona'nın La Cerámica'da 4-3 kazandığı çılgın karşılaşmada bir asist yapmış, direkten dönen bir şut çekmiş ve çalım becerilerini dikkat çekici biçimde sergilemişti.

Villarreal'in sahasına bir sonraki ziyaretinde ise sırtında 19 numara vardı. O maçta artık Barcelona'nın en çok ilgi çeken isimlerinden biri haline gelmiş olan Yamal, oyuncu olarak daha olgun bir görüntü çizdi ve Barça'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada ilk topuk asistini yaptı.

Reklam

Ardından geçen yıl sırtına 10 numara geldi. Bu numarayı giymeye başladığından beri Lamine Yamal, Villarreal'e karşı oynadığı iki maçta da gol attı.

La Cerámica'da, Hans Flick yönetimindeki Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetinde fileleri havalandırdı. Camp Nou'da ise daha önce de değindiğimiz gibi profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı.