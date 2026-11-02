Barcelona'nın orta saha yıldızı Rodri, profesyonel kariyeri boyunca forma giydiği Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona takımlarıyla, ayrıca İspanya Milli Takımı ile oynadığı 500'den fazla maçta 41 gol kaydetti.

Mundo Deportivo gazetesi, oyun kurma görevini üstlenen bir defansif orta saha oyuncusu için bu istatistiğin kötü sayılmayacağını belirtti.

İşte bu yüzden, Aston Villa karşısındaki gol yeteneği şaşırtıcı; zira İngiliz ekibi, Rodri'nin en sevdiği rakip konumunda.

Aston Villa, yarın salı günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Barcelona'ya konuk olacak.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Aston Villa, Rodri'nin gol kaydetme konusunda önünde en iyi performanslarını sergilediği takım olarak büyük farkla öne çıkıyor; zira onların karşısında gerçek bir golcüye dönüşüyor.

İspanyol orta saha oyuncusunun dikkat çekici rakamları yalnızca golcülük yönüyle sınırlı kalmadı; 9 karşılaşmanın 8'inde galibiyet, bir beraberlik elde etti ve hiç mağlup olmadı.

Beş golünün 3'ü kafa vuruşlarından geldi; bunların arasında, Manchester City'nin Aston Villa'yı 2-1 yendiği ve Mart 2020'de İngiltere Lig Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan gol de yer alıyor.

Diğer maçların tamamı ise İngiltere Premier Lig müsabakaları kapsamındaydı. Rodri bu karşılaşmalarda ayrıca iki gol pası verdi.

Buna karşılık, Aston Villa, Anthony Gordon'un kariyeri boyunca karşılaştığı ikinci en çok rakip takım olmasına rağmen –13 kez karşılaştığı Manchester City'nin ardından, 12 karşılaşma ile– Gordon, bu takım karşısında aynı şansa sahip değil; ister Everton ister Newcastle forması giysin.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Aston Villa karşısında yalnızca bir gol kaydedebildi; bu gol de 2024-2025 sezonunda Newcastle'ın 3-0 kazandığı bir maçta, İngiltere Premier Lig müsabakaları kapsamında geldi.

Gordon ayrıca Aston Villa karşısında bir gol pası verdi ve yalnızca 4 maçta galip gelirken, 6 yenilgi ve iki beraberlik yaşadı.