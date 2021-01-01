Fatih Terim'in ekibinde ayrılık: Ümit Davala ve Levent Şahin

Galatasaray'daki görevinde devam edip, etmeyeceği yeni yönetime bağlı olan Fatih Terim'in ekibinden iki isim yol ayrımı kararı aldı.

Seçim süreci yaşayan Galatasaray'da belirsizlikler devam ederken, Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceği de henüz netleşmedi.

Fanatik'te yer alan habere göre, deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'daki görevine devam ederse yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin teknik ekipte yer almayacak.

İki antrenör de takım çalıştırmak istediklerini söyleyerek Terim'den müsaade istedi.

2018 yılında Fatih Terim ile çalışmaya başlayan Levent Şahin, A Milli Takım döneminde de Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu.

Ümit Davala ise, Terim'in önceki Galatasaray döneminde de Hasan Şaş ile birlikte yardımcılık görevini yapıyordu.

Davala daha önce de Galatasaray'ın Alman çalıştırıcısı Michael Skibbe'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Alpaslan ve Aytaç tamam

Bir yandan transfer çalışmalarını yürüten mevcut yönetim, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ile anlaşmaya vardı.

Sarı - kırmızılı kulübün ilerleyen günlerde bu iki ismi transferini açıklaması bekleniyor.