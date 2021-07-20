Fatih Terim'in muhteşem ön eleme istatistiği

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü, bugüne dek çıktığı sekiz Şampiyonlar Ligi ön elemesi karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sezonun ilerleyen bölümünde belirleyici faktör olması beklenen yabancı transferleri bu karşılaşmaya yetişmezken, sarı-kırmızılı takımın oldukça zor geçmesi beklenen iki ayaklı bu eşleşme öncesinde en büyük kozu Fatih Terim.

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi takımının başında yer aldığı sekiz Şampiyonlar Ligi ön elemesi karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrılırken, tekrarlanması oldukça güç bir başarıya imza attı. Terim yönetimindeki Galatasaray, 1997-1998 sezonundan bu yana karşılaştığı Sion, Grasshoppers, Rapid Wien ve CSKA Sofia'yı eledi.

Son ön eleme maçına 2004'te çıkmıştı

Fatih Terim yönetiminde son olarak 2003-2004 sezonunda ön eleme oynayan Galatasaray, Bulgaristan'ın köklü kulübü CSKA Sofia ile karşı karşıya gelmişti. Rakibini her iki maçta da 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, Devler Ligi'nde Juventus, Real Sociedad ve Olimpiakos ile eşleşmiş ve grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Galatasaray ile son Şampiyonlar Ligi macerasını 2019-2020 sezonunda yaşayan Fatih Terim, Real Madrid, PSG ve Club Brugge'un olduğu oldukça zor bir gruba düşmüştü. Bu grubu son sırada tamamlayan Galatasaray, Terim yönetiminde 2012-2013 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

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