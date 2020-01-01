Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan yni tip koronavirüs (COVID-19) testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Terim, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise Terim'in mesajı alıntılanarak, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz!" denildi.
Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki!— G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020
Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz! 💪 https://t.co/930i6Mgr0k
Destek mesajı yağdı
Öte yandan 66 yaşındaki teknik adama sosyal medya üzerinden birçok destk mesajı verildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." denildi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü ise, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." şeklinde bir destek mesajı paylaştı.
Gaziantep FK, Başakşehir, Konyaspor, Alanyaspor, Bursaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Göztepe, Anadolu Efes gibi kulüplerden de Fatih Terim'e destek mesajları paylaşıldı.