Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın deneyimli teknik patronu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan yni tip koronavirüs (COVID-19) testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Terim, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise Terim'in mesajı alıntılanarak, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz!" denildi.

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Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki!



Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz! 💪 https://t.co/930i6Mgr0k — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Destek mesajı yağdı

Öte yandan 66 yaşındaki teknik adama sosyal medya üzerinden birçok destk mesajı verildi.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." denildi.

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Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ise, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." şeklinde bir destek mesajı paylaştı.

Gaziantep FK, , , , , , , , , , Ankaragücü, , , , , Anadolu Efes gibi kulüplerden de Fatih Terim'e destek mesajları paylaşıldı.