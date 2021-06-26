Fatih Terim'in kariyeri boyunca kazandığı kupalar: Fatih Terim'in kaç kupası var?

Akdeniz Oyunları'nda kazanılan zaferle kupa koleksiyonuna başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kırılması zor bir rekorun sahibi.

Doğduğu şehir olan Adana'da futbol kariyerine başlayan Fatih Terim, 1974 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 1985 yılına kadar sarı - kırmızılı takımın formasını giyen Terim, ilk antrenörlük deneyimini Ankaragücü'nde yaşadı.

Ardından Göztepe'yi de çalıştıran Fatih Terim, 1990-1993 yılları arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

İlk kupasını Türkiye U21'de kazandı

1993 yılında Fatih Terim yönetimindeki Türkiye U21 Takımı, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Bu kupa Terim'in gelecekte kazanacağı sayısızı kupanın ilki oldu.

1993'te A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, Türkiye'yi tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürme başarısını da göstermişti.

Galatasaray'da kupalarda dolu dört sezon

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, 2000 yılına kadar geçirdiği sürede Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı.

96-2000 arasındaki dönemde dört kez Süper Lig, iki kez Türkiye Kupası, iki kez Süper Kupa, üç kez de TSYD kupasını kazanmayı başaran Fatih Terim, bu dönemi 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak taçlandırdı.

İtalya günleri

2000 yılında Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın başına geçen Terim, Mor Menekşeleri İtalya Kupası'nda finale kadar çıkardı. Daha sonra Fiorentina'dan istifa eden deneyimli çalıştırıcı kısa süre sonra dönemin dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Milan'ın teknik direktörü oldu.

Milan, Terim yönetiminde sahaya çıktığı Derby della Madonnina'da Inter'i 4-1 gibi sansasyonel bir skorla yendi. Ancak başarılı antrenör ile yönetim arasında yaşanan gerginlikler Terim ile yolların ayrılmasına kadar vardı.

Milan'ın ardından Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray dışında başka takım çalıştırmayan Fatih Terim, kariyerinde toplam 21 kupa kazanmayı başardı.

İşte o kupalar

UEFA Kupası: 2000 (1)

Süper Lig: 1997, 1998, 1999, 2000, 2012, 2013, 2018, 2019 (8)

Türkiye Kupası: 1999, 2000, 2019 (3)

Süper Kupa: 1996, 1997, 2012, 2013, 2019 (5)

TSYD Kupası: 1997, 1998, 1999 (3)

Akdeniz Oyunları: 1993 (1)