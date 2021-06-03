Fatih Terim'in golcüsü Nuno Gomes Fiorentina günlerini anlattı: Sevildiğimizi hissediyorduk

Portekiz futbolunun bir dönemine damgasını vuran Nuno Gomes, Serie A'da yaşadığı deneyimi paylaştı.

Fatih Terim'in Fiorentina'da görev yaptığı dönemde Floransa ekibinin en önemli gol silahı olan Nuno Gomes, İtalya'daki günlerini anlattı.

FourFourTwo'ya verdiği röportajda Fiorentina taraftarlarının sevgisini her zaman hissettiğini ve kulüpten ayrılmak zorunda kaldığı için üzüldüğünü belirten Gomes, kulübü güzel anılarla andığını söyledi.

Nuno Gomes ne söyledi?

Fiorentina'ya o dönem Roma'ya transfer olan Arjantinli efsane Gabriel Batistuta'nın yerine transfer olan Portekizli eski futbolcu, özellikle ilk maçını ve sonrasında yaşadıklarını unutamadığını söyledi:

"Fiorentina'daki ilk maçım İtalya Kupası'nda Salernitana'ya karşıydı ve hat-trick yaptım. Üç golün de asistini Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşım Manuel Rui Costa yapmıştı. Aslına bakılırsa Fiorentina'ya katılma sebeplerimden biri de onla birlikte oynamak istememdi.

"O sezon kupa finalinde Parma'yı yenerek, kupayı kazanmıştık. Salernitana maçının ardından şehir merkezinde bir akşam yemeği ayarlamıştık ama ben hala eşofmanlarımlaydım. Üstümü değiştirmek için ünlü Michelangelo Meydanı'nın yakınında yaşıyordum ve taraftarlar meydanda kutlama yapıyordu.

"Ben geçerken bazıları arabama tırmanmaya çalışmıştı. Onlara takım yemeğine gitmem gerektiğini söylediğimde benim için trafiği açarak, kalabalıkta bir boşluk yarattılar. Taraftarlar kulübü gerçekten de çok seviyordu ve oyuncularla olarak bunu hissedebiliyorduk.

"Fiorentina'da unutulmaz günler geçirdim. Çok güzel anılarım var ve kulübün iflas etmesinin ardından ayrılmak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzüldüm."

"Ronaldo çok çalıştı"

Portekiz futbolunun yetiştirdiği en büyük isim olan Cristiano Ronaldo ile birlikte Euro 2004'te milli formayı giyen Gomes, o dönem genç bir isim olan Ronaldo'nun çalışkanlığını övdü:

"Ronaldo 2004'te oldukça gençti ama gençken bile onun farklı olduğunu anlayabiliyordunuz. Bazen yalnız olsa bile her zaman antrenman yapıyordu.

"Antrenmanlardan önce ve sonra spor salonunda zaman geçirirdi. Bazen sahada son vuruş konusunda çalıştığını da görürdünüz. Bu noktaya gelmek için çok çalıştı."

Terim iz bırakmıştı

Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından İtalya'dan gelen teklifi değerlendiren ve Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalya'da kısa sürede oldukça popüler bir futbol figürü haline gelmişti.

Terim yönetimindeki Fiorentina, Inter'i 2-0, Milan'ı ise 4-0'lık skorlarla geçerken, tecrübeli teknik adam başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevi bırakmış ve bir sonraki sezonda Milan'ın başına geçmişti.

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