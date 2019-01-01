Fatih Terim'in Galatasaray'da kaç şampiyonluğu var? Kaç kupa kazandı?

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 20. kupasını kazanmak için Akhisarspor karşısına çıkıyor.

, Süper Lig'in 2018-19 sezonunda 22. şampiyonluğunu kazandı.

Fatih Terim'in öğrencileri bir başarıya daha imza atmak için 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Fatih Terim'in kaç şampiyonluğu var?

Fatih Terim, Galatasaray'daki dördüncü döneminde geçtiğimiz sezon 7. şampiyonluğuna imza atmıştı. Deneyimli teknik adam 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak sarı-kırmızılıların başında 8. şampiyonluğunu elde etti.

Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, 'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

Fatih Terim'in Galatasaray'da kaç kupası var?

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Bir rekor daha kırdı

Fatih Terim, 2018-19 sezonunda ulaştıkları Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla bir rekor daha kırdı.

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Üçüncü kez bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarının ardından bu sezonu da çifte kupayla kapatan Terim, Trabzonspor ile 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bıraktı.