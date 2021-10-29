Fatih Terim'in Fiorentina'da beraber çalıştığı İtalyan efsane Florya'da

Galatasaray, 11. hafta hazırlıklarını Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken Florya'da sürpriz bir isim vardı.

Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni, sarı-kırmızılıların antrenmanını takip etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Fatih Terim'in öğrencileri, Süper Lig maçının ardından 4 Kasım'da Lokomotiv Moskova'yı konuk edecekler.

Florya'da ne yaşandı?

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik antrenman yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi isimlerinden Giancarlo Antognoni de sarı kırmızılı takımın antrenmanını takip etti.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanımızı takip etti. pic.twitter.com/gOeeyb4s9l — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2021

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Galatasaray, 31 Ekim'de Gaziantep'i konuk etmesinin ardından 4 Kasım'a Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

Süper Lig'de 10 haftada 17 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, 7 Kasım'da Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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