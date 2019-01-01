Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray ne yaptı?
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AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza verdi.
Bu kararın Tahkim Kurulu tarafından onanması durumunda Terim sırasıyla Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında yer alamayacak.
Tecrübeli teknik adam son iki döneminde (2011-12, 2012-13, 2014-15/2017-18, 2018-19 ve 2019-2020 sezonlarında) 21 lig karşılaşmasında cezası nedeniyle takımının başında yer alamamıştı.
Bu 21 maçta Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı.
|Tarih
|Maç
|6 Mayıs 2012
|Galatasaray 2-2 Beşiktaş
|2 Mart 2013
|Eskişehirspor 0-0 Galatasaray
|8 Mart 2013
|Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
|17 Mart 2013
|Kayserispor 1-3 Galatasaray
|13 Nisan 2013
|Karabükspor 0-1 Galatasaray
|19 Nisan 2013
|Galatasaray 3-1 Elazığspor
|28 Nisan 2013
|Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
|5 Mayıs 2013
|Galatasaray 4-2 Sivasspor
|12 Mayıs 2013
|Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
|18 Mayıs 2013
|Galatasaray 2-0 Trabzonspor
|19 Ağustos 2013
|Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
|25 Ağustos 2013
|Bursaspor 1-1 Galatasaray
|10 Kasım 2018
|Kayserispor 0-3 Galatasaray
|23 Kasım 2018
|Galatasaray 1-1 Konyaspor
|2 Aralık 2018
|Beşiktaş 1-0 Galatasaray
|8 Aralık 2018
|Galatasaray 2-2 Rizespor
|15 Aralık 2018
|Başakşehir 1-1 Galatasaray
|23 Aralık 2018
|Galatasaray 4-2 Sivasspor
|19 Ocak 2019
|Galatasaray 6-0 Ankaragücü
|24 Mayıs 2019
|Sivasspor 4-3 Galatasaray
|16 Ağustos 2019
|Denizlispor 2-0 Galatasaray