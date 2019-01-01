Süper Lig

Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray ne yaptı?

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başındaki son iki döneminde 21 lig maçında cezası nedeniyle görev yapamadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza verdi.

Bu kararın Tahkim Kurulu tarafından onanması durumunda Terim sırasıyla Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında yer alamayacak.

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Tecrübeli teknik adam son iki döneminde (2011-12, 2012-13, 2014-15/2017-18, 2018-19 ve 2019-2020 sezonlarında) 21 lig karşılaşmasında cezası nedeniyle takımının başında yer alamamıştı.

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Bu 21 maçta Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı.

Tarih Maç
6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş
2 Mart 2013 Eskişehirspor 0-0 Galatasaray
8 Mart 2013 Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği
17 Mart 2013 Kayserispor 1-3 Galatasaray
13 Nisan 2013 Karabükspor 0-1 Galatasaray
19 Nisan 2013 Galatasaray 3-1 Elazığspor
28 Nisan 2013 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
5 Mayıs 2013 Galatasaray 4-2 Sivasspor
12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor
19 Ağustos 2013 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor
25 Ağustos 2013 Bursaspor 1-1 Galatasaray
10 Kasım 2018 Kayserispor 0-3 Galatasaray
23 Kasım 2018 Galatasaray 1-1 Konyaspor
2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
8 Aralık 2018 Galatasaray 2-2 Rizespor
15 Aralık 2018 Başakşehir 1-1 Galatasaray
23 Aralık 2018 Galatasaray 4-2 Sivasspor
19 Ocak 2019 Galatasaray 6-0 Ankaragücü
24 Mayıs 2019 Sivasspor 4-3 Galatasaray
16 Ağustos 2019 Denizlispor 2-0 Galatasaray

 

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