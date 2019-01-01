Fatih Terim'in cezalı olduğu derbilerde Galatasaray hangi sonucu alıyor?

Galatasaray, Fatih Terim'in son iki döneminde cezalı olduğu derbilerde kazanmakta güçlük çekiyor.

Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonu oynanacak derbisinde cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı kırmızılı, Terim'in daha önceki iki döneminde de dört derbi maça tecrübeli çalıştırıcısından yoksun çıktı.

Bu dört maçta Galatasaray bir kez kazanırken, iki kez yenildi, bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Terim, Galatasaray'ın 2012-13 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide cezası nedeniyle yer alamamıştı.

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Sarı kırmızılılar Kadıköy'de oynanan o maçta 25. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle öne geçmesine rağmen 32 ve 36. dakikalarda Pierre Webo'nun gollerine engel olamamış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Galatasaray'ın son iki döneminde Fatih Terim'den yoksun çıktığı maçlarda aldığı tüm sonuçlar ise şöyle: