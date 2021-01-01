Fatih Terim'e 'taktik bilmiyor' diyen Andrea Pirlo, bir yıl olmadan kovuldu

Andrea Pirlo'nun Juventus'taki görevinde son verilmesi akıllara, otobiyografisinde Fatih Terim hakkında söylediği cümleleri getirdi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Juventus'ta yaşayan Andrea Pirlo, Ağustos 2020'de göreve gelmişti.

Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Pirlo'nun 2016 yılındaki otobiyografisinde Fatih Terim hakkında yazdığı cümleler geldi.

Serie A'da dokuz sezondur üst üste şampiyon olan Inter, Pirlo'nun göreve gelmesiyle lider Inter'den 13 puan fark yiyerek dördüncü sırada sezonu tamamladı.

Pirlo'nun kitabında Fatih Terim...

Fatih Terim, Milan'ın başına geçtiği dönemde takımın kadrosunda bulunan genç teknik adam, Türk futbolunun efsane ismini taktiksel bilgisizle itham etmişti.

"Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki, hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı.

"Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarışık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos... Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos...

"Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, 'Costacurda, tam burada olman gerekiyor' diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, 'Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki' demeye zorunlu hissetmiştim.

"İşin daha da kötüsü, konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda acaba bunu Berlusconi'nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor diye şakalaşmaya başlamıştık.

"Ancak şaka bir yana, Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi... Belki böyle bir plan başka yerlerde işliyor olabilirdi ama Milan'da işlemezdi. İşlemedi zaten, Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyaç vardı."

Kim bilir belki de Pirlo'nun tahtaya çizdiği şekillerden Ronaldo, Dybala, Bernardeschi hangi mevkide oynamaları gerektiğini karıştırmıştır.