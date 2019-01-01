Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor maçında sürpriz rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı 11'inde yer alan 4 futbolcuyu değiştirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasmanından 0-0'lık beraberlike dönen ''da teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk deplasmanında rotasyona gitti.

Deneyimli teknik adam Falcao, Mariano ve Lemina'yı yedek soyundurma kararı aldı.

Haberin devamı aşağıda

Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray'da Mariano'nun yerine Şener, Lemina'nın yerine Ömer Bayram, Malatya'ya götürülmeyen Feghouli'nin yerine Adem Büyük ve Falcao'nun yerine de Andone görev yapacak.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'i şu şekilde:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük, Babel, Andone.