Fatih Terim'den Yeni Malatyaspor maçında sürpriz rotasyon
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AA
Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlike dönen Galatasaray''da teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam Falcao, Mariano ve Lemina'yı yedek soyundurma kararı aldı.
Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray'da Mariano'nun yerine Şener, Lemina'nın yerine Ömer Bayram, Malatya'ya götürülmeyen Feghouli'nin yerine Adem Büyük ve Falcao'nun yerine de Andone görev yapacak.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'i şu şekilde:
Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük, Babel, Andone.