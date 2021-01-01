Fatih Terim'den VAR önerisi: VAR hakemleri aktif hakemlerden olmasın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aktif hakemlerin VAR'da görev yapmaması gerektiğini söyledi.

Galatasaray evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim neler söyledi?

Başarılı teknik adam hakemlerin etki altına alınmak istendiğini vurguladı.

"Kendimi de katıyorum. Tesir altına alma, linç etme, böyle bir ülkeyiz. Bu durum hakemlerin iyi maç yönetmesini engelliyor. Önce iğneyi kendime batırıyorum. Adam daha maçı yönetmeden dayak yiyor. Sosyal medyada özel troller, onlar, bunlar...

"Dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konuşulmuyor. Hakem sayısı üçtü, dört oldu. Altıydı TV oldu. Çizgi çekme oldu. 18 kamera oldu. Hatta bazı maçlarda yedi oldu. Şimdi yedi tane hakem auta giden topa korner verirse, o top da dönüp gol olursa, adam bağırır.

"Şeref tribünlerinden, localardan küfürler ediliyor. Sadece İstanbul'da değil, birçok yerde. Seyirci yok ya! Bu da üstüne binince hakem direkt hedef oluyor. Ses duyuluyor. Herkesi etkisinde bırakmaya çalışıyor."

Terim'den VAR önerisi

Fatih Terim maçlarda VAR olarak görev yapan hakemlerin aktif hakemler olmaması gerektiğini söyledi:

"Yabancı hakem önerisine katılmıyorum. Ben VAR hakemlerinin sabit olmasından yanayım. VAR hakemleri aktif hakemlerden olmasın. VAR hakemi aynı zamanda aktif maç yönetmemeli. Bu benim şahsi düşüncem. TV'den oyunu görmek başka, üç gün sonra sahada başka.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasını da gördüm. Onlarda bir şey gördü ki bu açıklamayı paylaştı"

Terim şampiyonluk yarışı hakkında ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, şampiyonluk yarışında her takımın puan kayıpları yaşayacağını söyledi:

"Yeter ki biz kazanalım. Herkes kaybedecek. Çok üzgünüm. Daha çok var. Biz nasıl kaybediyorsak, bizim toplarımız nasıl girmiyorsa, futbol olarak konuşuyorum, çoğu rakibimize bir şey olduğu yok onun dışında. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz."