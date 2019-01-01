Fatih Terim'den transfer açıklaması: "Belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kala umut dolu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından A Spor'un sorularını cevapladı.

Tur atladıkları için mutlu olduklarını açıklayan Terim, "Daha mutlu olduğumuz taraf, bugün 14 kişi oynattık. Bunların birçoğu Türk oyuncuydu, daha da önemlisi 6 oyuncumuz akademidendi. Oyuncularımızın sorumluluk almaları, aynı ciddiyetle oynamaları bizi çok mutlu etti." dedi.

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala son durumdan bahseden tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü yaptığımız son toplantıdan sonra açıkçası çok daha ümitli olduğumu söyleyebilirim. Son düzlüğe güzel hislerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. Başkanından yönetimine, oradan teknik heyetine güzel şeyler sunacağız."

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarına devam eden Terim, "Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

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"Son zamanlarda kendi aramızda dahi konuşmadan basına nasıl bazı şeyler servis ediliyor çok merak ediyorum ve bundan hiç hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Pazar gece buradaki toplantıdan sonra, hep beraber daha ciddi, daha sırt sırta vererek güzel bir çalışma yapıyoruz."

"Başkanımız, yöneticilerimiz, Abdurrahim Albayrak'ın müthiş bir eforu var. Teknik ekip zaten Florya'yı mesken tuttuk. Son 48 saatin bu kadar bekleyen, sabreden, anlayış gösteren Galatasaray taraftarını mutlu edeceğini düşünüyorum. Kimse, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. O kadar herkes ileri gidiyor. Ayrıca Galatasaray'a, almak için kimseyi aldırmayız. Bunun sonunda ne olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Aldığımız oyuncuların bize katkı sağlayabilecek isimler olamasını istiyoruz, onun için uğraşıyoruz."

"Geçen pazar çok güzel bir toplantı oldu. Başkanımla konuştum. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. O ne derse o olur. 'Siz talimat verin, biz de hemen gelelim.' dedik. O da 'Toplanıyoruz.' dedi. Gecenin bir saatinde burada toplandık ve el ele verdik. O günden beri bir kısım yöneticilerle Florya'dayız. Maçtan önce başkanın odasındaydım. Bir şey diyemiyorum ama çok ümitliyim. Yakında başkanımızın ağzından 'Onla bunla görüşmelere başladık.' diye duyacağız."