Fatih Terim'den Hikmet Karaman'a gönderme: Benim yerime de anlatmış

Galatasaray'da Fatih Terim, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Hikmet Karaman'a göndermede bulundu.

Süper Lig'deki son maçında iç sahada Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, altıncı hafta müsabakasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.

Kayserispor, Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı ve Hikmet Karaman dönemindeki çıkışını sürdürdü.

Ayrıca maç sonu röportajında Terim, Karaman'a bir göndermede bulundu:

"Hikmet Hoca beni yerime de anlatmıştır"

Fatih Terim, meslektaşının röportajda uzun süre kalmasına atıfta bulunarak maç hakkındaki detayları konuşmak istemedi:

"Herhalde Hikmet hoca anlatmıştır röportajda bu kadar uzun kaldığına göre, ben bir daha uzun anlatmayayım. Benim yerime de anlatmış sağ olsun.

"Bazı isimlerin önemi ortaya çıktı"

Ayrıca Terim, rotasyonlu kadro tercihinin ardından bazı isimlerin takım için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti:

"Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net."

"Hepsini biz teraziye koyar tartarız, adil de davranırız."

Terim döneminde bir ilk

Opta verilerine göre Galatasaray, art arda alınan iki mağlubiyetle birlikte 408 maçlık Terim döneminde ilk kez art arda iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti.

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