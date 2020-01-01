Fatih Terim'den hakem tepkisi: "Herhalde 'rekor kıralım' dediler!"

Fatih Terim, BB Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi...

Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1'lik maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrol bizdeydi, daha önce de koparabilirdik maçı ama olmadı. Üç puan en azından bizim için moral oldu, umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurum bizim için genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor." dedi.

Hakem kararlarını ve iki sarı kartla oyun dışı kalan Radamel Falcao'nun durumunu da değerlendiren Terim, "Geçen hafta Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı futbolcunun Luyindama'ya müdahalesi vardı. Tabii bizim Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok. Bizim 10'a 11'e göre daha fazla antrenman yapmamız gerekli demek ki. Bizim hakemler, 'Falcao hiç kırmızı görmedi verelim de rekor kıralım' dediler herhalde! Nerede gördü; 'de gördü. Saçma sapan kartlar." diye konuştu.