Fatih Terim'den hakem Öğretmenoğlu'na: "Seni bekçi bile yapmazlar"

Karagümrük - Galatasaray maçına Fatih Terim'in kırmızı kartı damga vurdu. Mücadelenin ikinci yarısından oyundan ihraç edilen Terim, adeta isyan etti.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, karşılaşmanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-Kırmızılı futbolcular, Martin Linnes'in yerde kaldığı bir pozisyonda faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Daha fazla takım

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız" diye bağırdı.